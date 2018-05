Raúl Araiza sorprende a Andrea Legarreta con beso en la boca

Raúl Araiza sorprendió a Andrea Legarreta con un beso en la boca durante la transmisión de ayer del programa "Hoy".

El conductor se disponía a hacerle una pregunta a Legarreta como parte de un juego, sin embargo, se acercó a ella y le dijo: "¿Qué no te gusta? ¿Qué traes?", y de manera sorpresiva le plantó un beso en la boca.

Inmediatamente después, y con una sonrisa, Araiza justificó así lo que acababa de pasar.

"No me vayas a pegar, no me vayas a pegar fue de amor de 11 años. Oye, si en las novelas me lo daba".

Legarreta, con sonrisa nerviosa, se acercó a Araiza y le dio un abrazo.

Se dijo que los conductores estaban distanciados y que no se hablaban detrás de cámaras, tras un reciente incidente en el programa.

El momento del beso, que se fue compartido en las redes sociales del programa, dividió opiniones entre los usuarios, algunos señalan que todo se trata de un show, mientras que otros consideraron que el beso en la boca no era necesario.

