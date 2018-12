Raquel Sofía y su año de lujo

Este jueves 13 de diciembre, la puertorriqueña Raquel Sofía llegará a la ciudad para presentarse en concierto en Cronopios Centro Artístico Cultural a las 21:00 horas. La intérprete de “Tenemos historia” llega en el marco de su gira “2:00 AM”, misma con la que cerrará este 2018 con buenas noticias, por ejemplo, que ha sido nominada al Grammy americano en la categoría Mejor álbum pop latino precisamente por este su segundo disco que es “2:00 AM”. En 2015 ya había sido nominada al Latin Grammy como Mejor nuevo artista y este 2018 también como Mejor álbum cantautor.

“Ser nominado para un Grammy es un honor y un sueño hecho realidad. Escribí ‘2:00 AM’ con mi corazón en la mano. Es un álbum tan personal y eso hace que esta nominación sea aún más especial”. La velada en Guadalajara promete ser todavía más especial, aquí cantará por primera vez en solitario después de haberle abierto el concierto a Ha*Ash hace unos meses en el Auditorio Telmex.

“Estoy muy emocionada, esta gira me ha llevado a 15 ciudades alrededor de México, he ido a lugares que no había conocido antes y se han sumado fans nuevos, así es que ha sido una experiencia súper bonita. Estoy muy contenta de llegar a Guadalajara, estuve cantando en el tour ‘100 años contigo’ de Ha*Ash y me encantó el público, es súper divertido, súper abierto. Entonces, qué bonito será ahora presentarme con mi gira acústica e íntima, creo que les va a gustar mucho”.

La emoción de llegar

Guadalajara será la penúltima fecha de su tour, al día siguiente -el 14- lo cerrará en Puebla. Este formato acústico es la primera vez que lo realiza Raquel, solo ella y su guitarra, aunque también tendrá una invitada especial, Tyna Ross, quien saldrá primero al escenario.

“La verdad es que es la primera vez que lo hago de esta manera porque me da una cercanía con el público que no se puede tener cuando es más grande la tarima. Yo veo más este concierto como una noche de bohemia que como un show formal, es muy casual, es muy personal, yo le cuento a la gente de qué se tratan las canciones, hago chistes, me van a conocer mejor, será una velada muy relajada y muy divertida”.

Raquel ya tiene casi un año radicando en la Ciudad de México, llegó a la capital del país para desarrollar su carrera y se ha adaptado de la mejor manera. “Estoy feliz, estoy enamorada de México, y no me esperaba que en menos de un año ya iba a estar haciendo una gira de 15 fechas, estoy agradecida porque este país me ha recibido con los brazos abiertos”. Sin embargo la cantautora sigue viajando a su país natal para seguir haciendo presencia allá.

Su sencillo actual “Reina sin corona” también sigue en el gusto del público. “Yo no puedo creer que estoy tan lejos de casa y que canten mis canciones con tantas ganas y con tanta fuerza”. Raquel adelanta que ya está escribiendo nuevas letras para hacer nueva música a principios del 2019, confiesa estar enamorada y eso se reflejará en una nueva placa. “Ya estoy pensando cuál es el próximo paso, para dónde quiero ir como artista, cómo voy a evolucionar mi sonido y mi mensaje, eso también es un proceso muy divertido”.