Raquel Bigorra toma el control de su carrera

Una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana es la cubana Raquel Bigorra, quien mantiene una estrecha cercanía con el público que la sigue. Y en tiempos de cambios en la industria del entretenimiento, la también actriz ha decidido renovar la manera en la que se vincula con su audiencia y encontró que la manera más eficaz son las redes sociales. A través de Facebook ha lanzado desde hace poco más de un mes la emisión “ConTacto”, una producción de ella y su esposo que busca ser más amena y divertida sin la solemnidad que da la televisión.

Este mismo espacio también se traslada a su canal de YouTube donde entrega versiones más cortas de lo más destacado de sus entrevistas o cápsulas del programa. “La gente me pedía un programa, mi esposo y yo lo platicábamos, ¿cómo hacerle para no llegar a lo que hacen los youtubers? Sino con mi formato de tele que me gusta hacer, con entrevistas a cantantes y actores. No quería agarrar un iPad o un celular y usarlos como cámara, quería utilizar varias cámaras con un concepto definido y finalmente lo logramos”, comparte en entrevista.

Bien acompañada

Las primeras estrellas invitadas a su show fueron Fey, Pablo Ruiz, Daniel Robledo, Manelyk, Fernando Lozada y Cepellín, entre otros, con cada uno hace dinámicas distintas, tratando de que ellos se diviertan y que los usuarios y seguidores de sus redes sociales la pasen bien desde donde quiera que estén conectados. El programa es todos los martes a las 21:00 horas desde su página oficial de Facebook, se transmite como un Live.

“Tratamos de hacerlo mezcladito, que sea un programa para gente que tiene fans en el Facebook pero también a los artistas de siempre, queremos traer a tantos y tantos artistas. La gente trae esa nostalgia de que en un programa puedas ver cómo entrevistan a un artista, lo que te cuentan, en la tele todo es tan rápido, yo en tele apenas le hacia una pregunta a un artista y ya me mandaban a corte comercial, ¡estaba cañón!”.

También comparte que al tener un programa hecho por ella misma y no depender de una televisora, no hay temas de vetos, es decir que todo aquel que quiera ir a “ConTacto” tiene las puertas abiertas, no hay ninguna regla o política que se lo impidan. “Era un rollo, ahora ya no, aquí en redes pueden venir todos sin ese problema”.

Y sobre la producción, dice Bigorra que no porque sea internet, la calidad debe de bajar. “Esa ha sido una de las exigencias nuestras, de lo que nos hemos puesto de meta, de darle calidad al público, que sí vean un programa de televisión, compramos luces, el equipo para poder transmitir, hay gente de tele que me está apoyando en esta aventura, así que estoy muy contenta porque la calidad no solo está en el contenido, también en la parte visual”.

Más relajada

La libertad creativa de Raquel también está en su punto. “Lo padre de esto es que el internet te permite poder hacer una entrevista más relajada, tener al artista más tiempo, por ejemplo, Samo cantó todas las canciones que yo le perdí y eso está muy padre. En tele hay demasiados compromisos comerciales y para con los jefes, que lo que te pide la audiencia. La gente hace cinco años veía el doble de televisión que ven ahorita, en este momento están más metidos en las redes. Entonces, estamos tratando de hacer un traje a la medida”.

Con mucho trabajo

Raquel ya no tiene contacto de exclusividad con ninguna televisora, está como columnista en un diario de la Ciudad de México, hace teatro y es embajadora de zumba.