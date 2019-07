Quise hacer "Mysterio" porque no es como "Batman": Jake Gyllenhaal

El actor y productor estadunidense Jake Gyllenhaal aseguró que eligió ponerse el traje de "Mysterio" para el universo cinematográfico de Marvel, porque no es como "Batman", personaje con el que se le relacionó en 2018.

"Es un gran honor ser parte de un mundo y un personaje que ya ha estado en diferentes cómics y en la mente de los fans"

El año pasado, Jake se convirtió en uno de los favoritos para sustituir a Ben Affleck como "El Hombre Murciélago". A través de las redes sociales, los fans manifestaron su agrado por la elección a la espera de que Warner Bros. lo seleccionara.

Al final, todo quedó en rumores y meses después fue el propio Jake quien declaró que no se convertiría en "Batman". En mayo de 2018 se dio a conocer que Gyllenhaal sería "Mysterio" en la nueva película de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland que llega hoy a la cartelera nacional.

"Es un gran honor ser parte de un mundo y un personaje que ya ha estado en diferentes cómics y en la mente de los fans. Me encanta 'Mysterio' porque no es como 'Batman'", señaló en entrevista.

"Ni siquiera es como otros personajes o superhéroes que la gente conoce, entonces, eso te da más oportunidad de hacer algo diferente", destacó el artista estadounidense.

"Mysterio" es el alter ego de "Quentin Beck" y su primera aparición en los cómics fue en 1964 (The amazing Spider-Man #13). Es un mago, especialista en efectos especiales e ilusiones, hipnotizador y químico, fue doble de acción, por lo que tiene conocimiento de varias técnicas de combate. Es uno de los supervillanos de Marvel.

“Spider-Man”: Lejos de casa supone la primera aparición en el cine de dicho personaje y, de acuerdo con el nominado al Oscar y Globo de Oro, interpretará a un "Mysterio" muy diferente al que la gente conoce.

"Pienso que 'Mysterio' puede ver esta relación tensa entre 'Nick Fury' y 'Peter Parker'"

"Hay muchas diferencias a la versión de los cómics que vas a ver, en realidad, ('Spider-Man' y yo) somos amigos, verás un 'Mysterio' distinto al que conocen, que no esperaban, y eso es lo que me gusta, de hecho, no sigue las reglas del cómic", adelantó.

De acuerdo con la sinopsis, "Mysterio" será reclutado por "Nick Fury" para ayudar a "Spider-Man" a derrotar a los "Elementales". Además de fungir como aliado, en el camino se hará amigo de "Peter Parker", quien se encuentra de luto toda vez que la cinta se sitúa tras los hechos de "Avengers: Endgame".

"Mucho de lo que me atrajo de la película fue justamente esta relación con 'Peter', todas esas cosas que surgen: tomar el rol como de mentor de alguna manera, ser como el tío "cool", las aventuras que pasan y lo que han pasado cada uno en su vida, de alguna manera encajan perfectamente en ese momento de su vida para que se hagan amigos y se junten para pelear contra los 'Elementales'".

"Pienso que 'Mysterio' puede ver esta relación tensa entre 'Nick Fury' y 'Peter Parker', así como la presión que siente 'Peter', creo que es muy interesante la dinámica entre todos, así que hay mucho que podamos esperar de mi personaje", concluyó.

AC