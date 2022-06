Ximena Lamadrid es la joven actriz mexicana y protagonista de la serie de Netflix ¿Quién mató a Sara?, que el pasado 18 de mayo estrenó su tercera y última temporada del famoso thriller, el cual fue visto por 55 millones de personas en todo el mundo durante su primer mes a través de la plataforma internacional de streaming.

Finalmente, la espera termina y el gran misterio se devela, por lo que en entrevista la joven actriz Ximena Lamadrid habla sobre su personaje, la serie y la tercera temporada, que en su primer fin de semana y los días siguientes estuvo en el primer puesto del Top 10 de Netflix. Ahora, cambió de lugar, pero continúa en el Top 10 de lo más visto en Netflix.

Ximena Lamadrid es Sara en ¿Quién mató a Sara?. ESPECIAL/NETFLIX.

¿Cómo te sientes al despedirte de “Sara”?

“Cuando hice mi última escena estuvo triste, pero al mismo tiempo feliz de acabar un camino tan largo, con tantos retos. Eso, diría feliz y triste al mismo tiempo, pero muy emocionada de ver el producto final”.

¿El final de “¿Quién mató a Sara?” era lo que esperabas?

“No, no esperaba este final, y la verdad, tuve qué leer las escenas finales como dos veces, no me lo imaginaba”.

¿Esperabas el éxito que tuvo la serie en México y a nivel internacional?

“No, tampoco, sabía que era una serie muy interesante, sabía que todos los actores, todo el equipo, toda la familia éramos todos con mucho talento, mucha creatividad y sabía que venía éxito, pero no de este tamaño definitivamente, fue una gran sopresa para mí y fue muy bonito ver hasta dónde llegamos”.

Ximena Lamadrid es Sara. ESPECIAL/NETFLIX.

¿Tienes un aspecto o momento favorito durante la serie?

“Sí, creo que tengo muchos momentos que sí sentí, donde Sara se encontraba feliz, donde no estaba batallando con gente lastimándola y tratándola mal, momentos donde ella está bien y ella está con mucho balance y paz interna, entonces esos momentos me gustaron mucho, cuando se está riendo, cuando están jugando, cuando está viviendo en el presente”.

¿Quién mató a Sara? temporada 3 se posicionó en el primer lugar del Top 10 de Netflix en su primer fin de semana de estreno

¿Qué fue lo que más disfrutaste del personaje?

“Creo que fue lo más fuerte para mí, que algunos momentos no disfrute, pero al mismo tiempo fue increíble, fue grabar con tantos retos, tantos cambios, momentos difíciles del personaje, entonces tener que grabar estas escenas que la verdad nunca habia pensado que iba a tener que grabar, cosas muy fuertes para cualquier ser humano, entonces fue muy bonito tomar cada reto y lograrlo”.

Ximena Lamadrid en ¿Quién mató a Sara?. ESPECIAL/NETFLIX.

¿Cuál fue tu mayor reto como actriz que enfrentaste en “¿Quién mató a Sara?”?

“Hubieron muchos momentos difíciles, aunque quise hacer mi stunt, hubo un stunt muy padre como que hacía muchas cosas, pero yo también siempre lo hacía, entonces todos mis stunts fueron fuertes, la caída que grabamos todo un día estuvo muy padre grabarla, también muy difícil porque también estás sintiendo lo que está sintiendo el personaje, obviamente, y eso fue un reto para mí. También un par de escenas o casi todas las escenas de la tercera temporada fueron difíciles y retos muy grandes”.

¿Te has visto doblada en otro idioma?

“Sí, me he visto doblada creo que en alemán y un par de otros, y en inglés porque justo yo fui la que quiso doblar mi personaje en inglés, entonces está muy interesante verme hablando en inglés, porque estoy actuando en español, pero me encantó poder hacer los dos lenguajes, que los dos son como mis lenguajes preferidos”.

Ximena Lamadrid. ESPECIAL/NETFLIX.

Para aquellos que no han visto "¿Quién mató a Sara?" ¿Qué podemos esperar de esta última temporada?

“Podemos esperar todo, muchísimas cosas, cambios, preguntas que teníamos y vamos a tener la respuesta, al mismo tiempo van a salir más preguntas, muchos retos, mucho dolor y sufrimiento de muchos de los personajes, pero también al final, yo creo que vamos a sentir algo muy bonito que va a ser el final de ese camino y estoy muy emocionada por poder compartir eso con todo el mundo”.

Con información de Netflix.

XM