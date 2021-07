¿Qué ofrecerá el Spiderverse? Esto es lo que se sabe de las filtraciones

Tras las expectativas sobre cómo las nuevas líneas temporales del Universo Cinematográfico de Marvel se reflejarán en las próximas películas al no tener una trama ni tráiler oficial anunciado hasta el momento por parte de la producción, especialmente las enfocadas en “Dr. Strange” y “Spiderman”, surgen nuevas versiones sobre posibles filtraciones que indican cómo es que el multiverso dará sus siguientes pasos luego de que la primera temporada de la serie “Loki”, de la plataforma Disney, concluyera con la presentación de “Quien permanece” y su explicación sobre cómo surgen las variantes de cada personaje y cómo la Autoridad de Variación Temporal (TVA, por sus siglas en inglés) se había encargado de evitar los eventos “nexus” podando a las variantes que atentaban contra la sagrada línea temporal.

A través de redes sociales, los fans han comenzado a teorizar sobre estas supuestas filtraciones que han sido replicadas por diversas cuentas temáticas en donde se han explicado los supuestos tres “capítulos” que darían forma a la esperada “Spiderman No Way Home” y cómo ésta por fin cumpliría el sueño del llamado “Spiderverse” con la participación de Andrew Garfield y Tobey Maguire y sus respectivos “Spiderman” y villanos.

Las filtraciones indican que tras revelarse que “Peter Parker” (Tom Holland) es “Spiderman” y ser llevado a juicio, la presencia de “Dr. Strange” (Benedict Cumberbatch) se justifica cuando éste busca al pupilo de Tony Stark para explicarle cómo es que se ha detonado el multiverso y la presencia de villanos de otras líneas y universos temporales en la línea narrativa del Universo Marvel, luego de que se detectara la aparición del “Duende Verde”, interpretado por Willem Dafoe, en la saga dirigida por Sam Raimi y protagonizada en sus tres entregas por Tobey Maguire.

Esperan revelaciones y confirmaciones en la “Spider-Man: Fan Week”

Al ser considerado el 1 de agosto como el “Día de Spiderman”, al ser esta fecha cuando “Peter Parker” apareció por primera vez en cómic, Sony lanzó un breve video en YouTube invitando a los fans a sumarse a la “Spider-Man: Fan Week” para celebrar el legado del arácnido personaje, destacando las producciones cinematográficas y televisivas que se han realizado y recordando a la audiencia que esta semana de celebraciones la compra de algunas de estas producciones estarán en descuento desde el portal www.spideyfanweek.com.

Con esta semana en homenaje a “Spiderman”, los fans esperan que sea lanzado el tráiler de “No Way Home”, sin embargo, el promocional de “Spider-Man: Fan Week” a través de Sony –que comparte los derechos con Marvel- decidió desactivar los comentarios para los usuarios.

Por otra parte, LEGO también ha figurado como escaparate sobre versiones del futuro o nuevas aventuras de “Spidey”, pues la compañía reveló algunos juguetes que lanzará con motivo del estreno de la serie animada “What if…” que llegará a Disney el 11 de agosto, y que da indicios de que en este formato “Peter Parker” podría portar la capa de “Dr. Strange” y/o cazar zombies.

Se desconocen los motivos que han retrasado el estreno del tráiler de “Spiderman: No Way Home” y se mantiene la fecha de estreno de la película para diciembre, pero se especula que esta decisión se debe a que Marvel Studios no quiere comprometer su taquilla ante las condiciones de la pandemia por COVID-19 y las olas de contagios en diversas partes del mundo, ante la idea de que las salas de cine pudieran ser cerradas nuevamente a consideración de las autoridades sanitarias de cada territorio.

Aunque tampoco se conoce con exactitud quién o cómo es que se filtró la supuesta trama de “Spiderman No Way Home”, los usuarios han recordaron las escenas y fotografías que se difundieron de Tom Holland, Zendaya (MJ) y Jacob Batal (Ned) en una habitación y que coincidiría con uno de los momentos clave de la nueva película, cuando el trío acude con “Dr. Strange” y lo ven descender al interior de su santuario en Nueva York, eso justificaría que los actores están mirando hacia arriba al encontrarse con el Hechicero Supremo y quien fuera protector de la gema del tiempo o el “Ojo de Agamotto”.

Entre otros datos que revelan las filtraciones, es que el “Spiderman” de Tobey Maguire es sacado de su línea temporal ante el llamado de auxilio de “Dr. Strange” al no poder acabar con los “Seis siniestros” de otras realidades: “Doctor Octopus” (Alfred Molina), “Electro” (Jamie Foxx), “Sandman” (Thomas Haden Church), “Lizard” (Rhys Ifans) y “Rhino” (Paul Giamatti), comandados por el “Duende Verde”, por lo que el “Peter Parker” de Sam Raimi tendría que dejar por un momento su vida familiar y revelar que ya es papá, y así unir fuerzas también con el “Spiderman” de Andrew Garfield, que también fue sacado de su línea temporal para dar una nueva batalla.

Las filtraciones que también han rondado desde inicios del 2021, reafirmarían que “Duende Verde” descubriría y entendería el multiverso y cómo sus ambiciones por apoderarse de la nueva realidad lo llevarían a ser traicionado por Sandman de los Seis Siniestros.



Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

AF