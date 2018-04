¿Qué nos dejó el primer capítulo de la serie de Luis Miguel?

Este domingo se estrenó el primer capítulo de la serie biográfica de Luis Miguel y antes de saber qué otro secreto contará "El Sol" en la siguiente transmisión, el primer capítulo dejó perplejo a más de uno.

NETFLIX

Esto tras saber algunos de los secretos sobre Luisito Rey, quien luego del estreno muchas personas lo han considerado como el villano de la historia.

A continuación algunos punto de lo que se vio en el primer episodio de Netflix y que muestran un poco más acerca de la personalidad del músico español.

-Orgulloso: Luego de su llegada a México, el trabajo comenzó a escasear para el español. En muchas ocasiones porque su orgullo le impedía aceptar trabajos que consideraba inferiores, uno de ellos negarse a ser telonero de José José, porque él era Luis Rey y no iba a abrirle los conciertos a alguien que le apodaban "El Príncipe de la canción".

- Timador: Luisito y su primo Juan vivían a costillas de terneros como del empresario que los trajo de España. Tras no tener el éxito esperado y luego de enterarse de las negativas de Rey para cantar, el empresario les da un ultimátum. Luisito y su primo eran tan timadores que hasta eran capaces de robarse un encendedor.

- Ególatra: Luego de tomar la decisión de regresar a España por el nulo éxito que tenía en México, Rey consideraba que era lo mejor ya que decía que en México no lo valoraban, pero su esposa Marcela le recuerda que él se fue de su país pues decía que haya no lo respetaban y no lo trataba como se merecían.

- Alcohólico: Su papá era fanático de la bebida, las drogas y las mujeres. Incluso deja ver que fue su progenitor quien inició a Luis Miguel en la bebida.

- Controlador: Al convertirse en el Manager de "LuisMi", Rey era quien movía el destino artístico del cantante a quien le editaba sus videos, le decía con quien andar e incluso con quien sentarse en las entregas de premios. Incluso era capaz de mover las fechas de los conciertos sin la aprobación de su hijo.

- Despilfarrador: Con el dinero que ganaba de la carrera de Luis Miguel, Luisito le compró a su hijo cantante la famosa casa de Acapulco, donde hacía famosas fiestas en las que corría alcohol, mujeres y drogas al por mayor. La serie incluso muestra que Rey consumía aparentemente cocaína y se divertía con diversas mujeres.

- Astuto: De alguna manera Luisito Rey y su primo engañaron y utilizaron a Andrés García para que los ayudara a quedarse en México. Andrés quien costaba de fama a inicios de los 80 les prestó una casa en donde la familia se quedó mientras encontraban una forma de vivir. Luisito obligó a Luis Miguel a cantar para que Andrés García los metiera en su show.

- Traumas: Tras saber del talento que poseía su primogénito, Luisito ve en su hijo una carrera brillante sin importar que el pequeño apenas tiene 11 años. Marcela le recuerda que la vida de los niños artistas es difícil y que él mismo lo sabe ya que Rey comenzó su carrera de pequeño, de antro en antro en su natal España, situación que al final repitió sin Luis Miguel, cuya primera presentación se dio en un bar de Ciudad Juárez.

EDML