Luego de que la Selección Mexicana de futbol quedara eliminada del Mundial de Qatar 2022, millones de personas, entre ellos los famosos, mostraron su molestia por no lograr pasar de fase de grupos, algo que no sucedía desde el Mundial de Argentina de 1978.

Uno de esos famosos del mundo del espectáculo fue la cantante Paty Cantú, quien sorprendió a todos sus seguidores, no por la crítica hacia el equipo sino por el buen análisis de futbol, además se tomó el tiempo de mencionar cuales sus selecciones favoritas para que levanten la copa del mundo.

Hace apenas unos días el tricolor se enfrentó a su similar de Arabia Saudita en un partido de vida o muerte, pues si México quería avanzar a los octavos de final tenía que meter más de cuatro goles o esperar alguna combinación el otro partido entre Argentina y Polonia. A pesar de que el conjunto mexicano mostró un gran desempeño no logró el objetivo y quedó eliminado de la justa mundialista.

La derrota de México se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales, donde se ha cuestionado abiertamente la competencia de Gerardo "Tata" Martino, el técnico de la Selección Mexicana, pues muchas usuarias y usuarios han llegado a especular que el exfutbolista "regaló" el partido en el que nuestro país se enfrentó contra Argentina, país del que es originario.

Paty Cantú opina sobre el partido contra Argentina

De hecho, Paty Cantú fue una de tantas aficionadas que recurrió a sus redes sociales para dar su opinión acerca del desempeño de la selección, pero más que señalar culpables, la cantante indicó algunas observaciones que deben tenerse en cuenta en un escenario futbolístico en el que México se enfrenta a una de las selección más competitivas y con mejor desempeño como lo es Argentina.

"Dos cosas que no se hacen si juegas vs Argentina: dejarle a Messi el balón abierto 20 segs cerca del área chica. Spoiler: Va a meter gol", precisó la intérprete de "Afortunadamente no eres tú".

Y aunque, para estas alturas, México ya está muy lejos de la jugada de Qatar, la cantante se ha dado a la tarea de seguir de cerca los partidos de las selecciones que siguen en la competición, por lo que también externó su opinión de lo que ocurrió durante el partido de Argentina contra Australia, en el que La Scaloneta se llevó el triunfo, luego de anotar dos goles a la selección australiana.

"Si tuviste la suerte de parar un gol, despejas de INMEDIATO, no sacas pasando dentro del área. Spoiler: Te lo van a quitar y van a meter gol".

Muestra su apoyo a estas selecciones

Luego de compartir dicho panorama, la cantante consiguió la reacciones de miles de usuarias y usuarios que aplaudieron su visión, haciéndole saber que sería una muy buena técnica para la selección y que, además de ser una talentosa cantante, tenía muy buenas aptitudes para el mundo deportivo y, por supuesto, no faltó quien la señaló, debido a que parecía que Cantú era partidaria de Argentina, a lo que Paty contestó tajante:

"Ya no está México. Así que voy con las selecciones latinoamericanas. Brasileño y Argentina. ¿Cuál es el reclamo? ¿Tenía que irle a Australia? ¿O puedo irle a quien se me dé la gana?".

