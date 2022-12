Este fin de semana el cantante Natanael Cano sufrió un accidente mientras practicaba motocross en su natal Hermosillo Sonora, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital. Después de unas horas del accidente, el joven ha decidido romper el silencio y platicó con lágrimas en los ojos como fue el aparatoso percance.

Varios videos del accidente han comenzado a circular en las redes sociales en el que se puede apreciar que el intérprete de "Amor tumbado" sale volando de la moto por lo que esto provocó varios golpes e incluso una fractura en la pierna.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Natanael Cano habló de lo que sucedió y con una voz entrecortada mencionó haber reflexionado por lo que pasó, además de sentirse triste.

"Ya pensé todo 20 veces, ya se acabó la canción. Estoy triste; no tenía que pasar así", dijo, mientras intentaba contener el llanto.

Además, reveló qué fue lo que pasó ese día y cuál fue el gran error que lo llevó hasta el cuarto de un hospital: "Fíjense plebada que vaya a montar. Cometí el error de no checarle la presión a las llantas, las traía muy infladas. Cuando yo me caí fue porque reboté de un salto, caí y aceleré por accidente ", agregó un poco más ya tranquilo.

El joven también mandó un mensaje para tranquilizar a su fans, en el que asegura que, a pesar de la lesión en la pierna derecha, se encuentra en perfecto estado de salud y los aconsejó para que no pasen por lo mismo que él.

"Si no entrenas, si no tienes condición, si traes borracheras, no llegas con las mismas habilidades a esa pista, plebada cuídense mucho yo ando al puro tirante aquí, ando echando hueva nada más, no pasó a mayores acá andamos".

Cano es una de las figuras más polémicas del género regional mexicano, no sólo por su música, la cual ha sido duramente criticada, también por los constantes escándalos que suele crear y las peleas con algunos de sus colegas, como Julio Preciado.

MF