Faltan pocos días para que dé comienzo el Mundial de Qatar 2022, el próximo domingo 20 de noviembre con el partido inaugural de Qatar vs Ecuador. Aún quedan algunos detalles que se den a conocer, como es el caso de los cantantes que interpretarán el tema oficial para esta justa mundialistas.

Varios son los cantantes que anhelan cantar la canción del torneo de futbol más importante en toda la historia, ahora esta gran oportunidad será para la rapera Nicki Minaj quien prestará su voz para ponerle buen ritmo a la copa del mundo, pero además no estará sola ya que el colombiano Maluma y la artista libanesa Myriam Fares reconocida por la música árabe colaborarán con ella.

La rapera estadounidense compartió un video a través de su cuenta de Instagram dando la noticia, al final del clip aparecieron tres botines de futbol amarrados a una portería con los nombres de los tres cantantes seguido por la fecha 18 noviembre 2022, día en que saldrá el tema.

Hasta el momento no se han dado más detalles al respecto de cómo sonaría este tema; sin embargo las redes sociales no se han quedado calladas y ya han comenzado a reaccionar ante la noticia.

Muchos han aplaudido que la FIFA haya apostado a la diversidad, tanto de género como de cultura para un evento tan importante, pero para otros el saber que la rapera será quien canté el himno del mundial no fue la mejor de las noticias, incluso han mostrado su contento y aseguran que Nicki no podría presentarse en un espectáculo, pues sus vestuarios y sus shows no van muy de acuerdo con las tradiciones de este país.

"Se viene un hit mundial", "La van a cancelar", "Amo a Nicki, pero no debió haber aceptado, la cultura de este país va en contra de los derechos de la comunidad LGBT, misma a la que pertenecen muchos de sus fans", "No me sorprende que Maluma apoye a un país homofóbico", "Por favor recuerden sus nombres, ellos no apoyan los derechos humanos", "Esto no me emociona", son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.

