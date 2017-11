Punk sudamericano para cimbrar la ciudad

El cuarteto uruguayo Trotsky Vengarán alista su próximo concierto en Guadalajara. Con una propuesta musical que entremezcla el rock clásico con la esencia del punk, la banda ha cosechado éxitos en su país natal, además de convertirse en grupo de referencia del género en Latinoamérica. A Guadalajara llegarán al Foro Independencia, en una noche en la que compartirán escenario con Tres de Corazón de Colombia, y con Hollywood Babilonia, Jacky Boys y Seguimos Perdiendo.

Sobre sus presentaciones recientes, Guille Peluffo, vocalista y guitarrista adelantó: “Tocamos algunos de los temas de otros discos, mezclados con el material que lanzamos el año pasado”. Con el título de “Relajo pero con orden”, esta producción fue el undécimo álbum de estudio del grupo. Además, han lanzado tres discos en vivo. A Guille lo acompañan Hugo Díaz, Guillermo Perazzo y Juan Pablo Granito.

En cuanto a su desarrollo como grupo, Guille agregó: “No sé si hemos evolucionado, pero sí hemos aprendido. Componemos con ideas, de una manera espontánea. Es parte de la esencia del rock”. Esa mística de la espontaneidad afín al punk, género del cual también tienen influencia, está presente en sus presentaciones: “Nos subimos al escenario y tratamos de hacer lo mejor posible… Hace años vino The Cult, fui a verlos y fue un concierto malo, dejé de escucharlos. Regresaron mucho después y me invitaron, yo no quería ir pero me convencieron. Fui y fue un buen concierto. Lo dijo el vocalista: así es el rock, puede haber noches geniales y noches malas. La que tuvieron antes fue una mala noche. Pienso también así, así es el rock”.

Por eso mismo, Trotsky Vengarán da lo mejor de sí en cada concierto, también para conseguir nuevos fans: “No queremos convertirnos en una banda tributo a Trotsky Vengarán. Tal vez fuera de Uruguay suena extraño, pero acá podríamos hacerlo, quedarnos solo con los éxitos que ya tuvimos y presentarlos siempre. Pero no, nos gusta hacer nueva música”. En ese mismo sentido, el grupo afronta los conciertos de una manera singular: “Nos gusta pensar que tocamos para esa persona que no nos ha visto. Por supuesto, también tocamos los viejos temas para quienes nos siguen desde hace años”.

La trayectoria de Trotsky Vengarán

A propósito de su carrera con más de veinte años de vigencia, Peluffo dijo: “Me imagino que es difícil en cualquier lugar del mundo, hacer lo que te gusta. Con nosotros fue sucediendo, se convirtió en parte de nuestras vidas”.

Para el grupo, conectar con la gente es también una vocación que les abre puertas: incluso este mismo concierto en Guadalajara se dio por la conexión: “Alguien nos llamó y nos quería llevar. Generalmente así sucede, se van creando lazos”.

SABER MÁS

Asiste

Preventa : $200 pesos (limitada a 150 boletos); segunda etapa: $250 pesos; día del concierto: $300 pesos . Trotsky Vengarán en el Foro Independencia (Epigmenio González, núm. 66), jueves 16 de noviembre, 19:00 horas.

Venta de boletos en: Foro Independencia (Epigmenio González, núm. 66), Beker (Tianguis Cultural/Plaza Juárez), Victory Store (Mezquitán, núm. 126), Tribal Gear (Avenida Juárez, núm. 813), Pizzería D’Santos Lucatero (Avenida Hidalgo, núm. 1039).