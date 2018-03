Publican adelanto de "Christopher Robin"

La empresa Disney publicó este martes un adelanto del tráiler de la película "Christopher Robin", el dueño de "Winnie Pooh".

En el material vemos cómo "Robin", interpretado por Ewan McGregor, vuelve a encontrarse con "Pooh", en la banca de un parque.

"Me he agrietado", le dice "Robin" a "Pooh", quien le responde que no ve grietas, sólo algunas arrugas.

La película de Marc Forster sigue la historia de "Christopher Robin" de adulto y cómo logra aprender a apreciar la vida una vez más gracias a su cercanía con "Pooh".

En Estados Unidos la cinta se estrenará el próximo 3 de agosto.



EDML