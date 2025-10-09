Nana Calistar: Horóscopos para HOY 9 de octubre de 2025

Aries

No permitas que la vida te repita las mismas lecciones una y otra vez. Aprende de tus errores y evita caer en los mismos patrones. El amor no está fuera de tu alcance; sin embargo, tu desconfianza y tus inseguridades podrían estar alejando a personas valiosas. Ábrete sin miedo.

Tauro

Tu cuerpo podría comenzar a manifestar el agotamiento físico y emocional. Evita los excesos, tanto en la alimentación como en el estrés. Si un proyecto se detiene o se cancela, no lo tomes como un fracaso. A veces, los retrasos son redirecciones hacia caminos más acertados.

Géminis

Es momento de soltar el peso emocional que llevas cargando. Aferrarte solo te desgasta por dentro. Un viaje se vislumbra en el horizonte, pero mantente atento: podrías enfrentar pérdidas o imprevistos. No lamentes lo que no fue, agradece lo que se fue, porque probablemente no era para ti.

Cáncer

Las oportunidades no siempre regresan. A veces tu orgullo te impide avanzar y aprovechar lo que la vida te ofrece. Aprende a perdonar, no por los demás, sino por tu propia paz. Antes del viernes podrías recibir una noticia que te llene de alegría; algo que esperabas por fin se resuelve.

Leo

Prepárate para cambios importantes en el ámbito laboral. Aunque puedan parecer bruscos al inicio, pueden ser justo lo que necesitas para salir de la rutina. Si no estás donde quieres, pregúntate qué has hecho tú para cambiarlo.

Virgo

Tu cuerpo está pidiendo una pausa. Cuida más tu alimentación y evita comidas de dudosa procedencia. Un mal alimento podría afectar seriamente tu salud y tu estado de ánimo. Cocinar en casa podría ser una buena forma de cuidarte y sentirte mejor.

Libra

Descubrirás algo importante sobre una amistad que no será fácil de asimilar. Aunque duela, es mejor saber la verdad. Además, tus emociones estarán algo inestables estos días: podrías pasar del entusiasmo a la irritación en cuestión de horas. Sé paciente contigo mismo.

Escorpión

Por fin sentirás una calma emocional que hace tiempo no experimentabas. Disfrútala. Además, un familiar podría revelar un secreto que te dejará sorprendido. Recuerda: todo sucede por una razón, incluso si al principio no lo entiendes.

Sagitario

Alguien cercano a ti se sintió decepcionado, no por malicia, sino por la forma en que tus miedos han afectado la relación. No te castigues, pero sí aprovecha este tiempo para reflexionar, sanar y aclarar tus prioridades.

Capricornio

Mantente alerta con tu entorno. No todo el que te sonríe es genuino. En tu trabajo y en tu círculo familiar podrían surgir tensiones o malentendidos. Protege tu energía y evita involucrarte en conflictos innecesarios.

Acuario

Es momento de dejar de invertir tiempo en personas o situaciones que no te aportan nada positivo. Este mes te invitará a enfocarte en lo que realmente vale la pena y a soltar aquello que solo te desgasta.

Piscis

Tus celos e inseguridades están afectando la relación. Deja de imaginar escenarios que no existen. Si quieres que el amor crezca, confía. Y si no puedes hacerlo, quizás es momento de dejar ir. El amor necesita paz para florecer.

Con información de Nana Calistar.

