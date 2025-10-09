El cosmos vuelve a sincronizarse para enviar un mensaje especial a cada signo del zodiaco. La reconocida astróloga Mhoni Vidente consultó sus cartas del tarot para revelar lo que el destino tiene preparado para este jueves 9 de octubre.

Algunos recibirán señales de nuevos comienzos o reencuentros sentimentales, mientras que otros deberán ser prudentes con su bienestar o con el manejo del dinero.

Aries

Tu energía te impulsa a tomar el control y renacer. Se aproximan oportunidades laborales que te permitirán alejarte de personas o situaciones que te restaban energía. Una propuesta desde el extranjero podría marcar un nuevo rumbo en tu carrera. En el amor, la estabilidad llega con signos de Leo o Capricornio. Evita reaccionar impulsivamente para mantener la armonía. Días de suerte: 04, 07, 09, 12, 14, 21, 22, 29 y 31. Números favorables: 13 y 21.

Tauro

Tu enfoque está en lo material, pero no descuides tu lado espiritual. Octubre se presenta como un periodo de aprendizaje y consolidación profesional. Es momento de cerrar proyectos y ordenar tus metas. En lo personal, podrías someterte a una cirugía menor con resultados exitosos. Deja atrás la necesidad de controlar y no insistas con un amor del pasado. Para los solteros, podría surgir un vínculo con Capricornio o Escorpión. Días clave: 05, 09, 11, 13, 20, 21, 26 y 30. Números de fortuna: 05 y 77.

Géminis

La entrega en el trabajo te conducirá al éxito. Ten precaución con personas envidiosas; usar perfume en abundancia puede ayudarte a repeler malas energías. Los hombres deben atender su salud íntima y las mujeres, los temas hormonales. En el ámbito amoroso, se aproxima una relación prometedora con Aries o Libra. Recibirás una recompensa económica inesperada. Días positivos: 06, 07, 09, 10, 12, 18, 20, 27, 30 y 31. Números mágicos: 11 y 23.

Cáncer

Tu capacidad de comunicación te abre puertas, pero evita guardar resentimientos. Es tiempo de pensar en ti y buscar un empleo donde te sientas pleno. Un viaje familiar te traerá alegría, y podrías considerar estudios en otro país. En el amor, llegan pasiones intensas con Escorpión o Acuario. Cuida tu sistema digestivo. Fechas de suerte: 04, 10, 17, 19, 23, 29 y 30.

Leo

Tu naturaleza de fuego atrae prosperidad. Llegan oportunidades laborales o de negocio que impulsarán tus finanzas. Mantén la calma y evita caer en tentaciones que afecten tu vida amorosa. Los comprometidos podrían recibir la noticia de un embarazo doble. También habrá suerte en juegos de azar y firmas de contratos. Pide ayuda a tu ángel de la guarda. Días propicios: 04, 09, 11, 13, 19 y 25. Números: 10 y 27.

Virgo

Octubre se presenta lleno de autenticidad y crecimiento. No te frenes por comentarios ajenos. Resolverás trámites legales o migratorios, y podrías iniciar estudios de idiomas. Se anuncian dos golpes de suerte: uno en los negocios y otro en juegos de azar. Evita prestar dinero. Los solteros atraerán amores de Acuario, Aries o Tauro. Fechas clave: 05, 07, 09, 11, 19, 21, 28 y 30.

Libra

Tu temporada de cumpleaños te impulsa con fuerza renovada. Asuntos legales o laborales que estaban detenidos finalmente avanzan. Se destacan tres golpes de suerte: concretar proyectos, la posibilidad de adquirir una vivienda y la fortuna en el azar con los números 02 y 90. En el amor, los solteros vivirán momentos intensos y los comprometidos podrían recibir propuestas formales. Cuida riñones y páncreas. Fechas de poder: 4, 6, 9, 12, 19, 21 y 30.

Escorpión

La luz, la abundancia y la renovación acompañan tu camino. Es el instante ideal para emprender o realizar cambios laborales. Tu temporada de cumpleaños te brinda estabilidad económica. En el amor, podrías encontrar a tu persona ideal bajo los signos de Piscis o Tauro. Cierra ciclos y deja atrás rencores. Habrá soluciones en temas legales. Días de fortuna: 4, 9, 11, 19, 21, 23, 29 y 30. Números: 01 y 70.

Sagitario

Tu espíritu optimista atrae prosperidad. Los proyectos laborales avanzan con éxito y podrías mudarte o cambiar de residencia. Evita excesos y tentaciones sentimentales. Se anuncian tres golpes de suerte: adquisición de un vehículo, progreso profesional y ganancias en juegos de azar con 07 y 16. Días favorables: 2, 4, 12, 14, 21, 23 y 30.

Capricornio

Tu fortaleza espiritual se eleva. Controla tus impulsos y evita discusiones. La justicia, la política o las relaciones públicas se presentan como áreas de desarrollo. Es un buen momento para invertir en un negocio o propiedad. Dos golpes de suerte destacan: uno en el trabajo y otro en el azar con los números 24 y 50. Un romance con Aries o Libra podría aparecer. Días poderosos: 04, 09, 10, 12, 21, 23, 29 y 30.

Acuario

Tu objetivo de alcanzar la felicidad y la estabilidad emocional se concreta. El apoyo de tu familia será fundamental. Cuida tu estómago y evita el estrés. Un viaje traerá buenas noticias. No te involucres en rumores laborales. Un nuevo miembro podría llegar a tu familia. Días positivos: 07, 09, 12, 18, 21, 24, 29 y 31. Números: 14 y 33.

Piscis

El mes estará lleno de intuición y crecimiento. Llegan noticias alentadoras y proyectos que impulsarán tu prosperidad. En el amor, podrías sentir nostalgia por alguien del pasado, pero es momento de seguir adelante. Se aproximan viajes y momentos especiales con seres queridos. Tu compatibilidad amorosa es fuerte con Cáncer y Libra. Días de suerte: 7, 13, 15, 19, 21, 27, 29 y 31. Número: 21.

El horóscopo de Mhoni Vidente para este jueves 9 de octubre destaca un día cargado de energía positiva y oportunidades. Algunos signos, como Aries y Tauro, experimentarán fortuna en el amor, mientras que Libra y Escorpión recibirán importantes recompensas en lo económico y profesional.

Con información de Mhoni