Priscila Trejo Pérez, una voz joven y fresca en ADN40 Jalisco e Info7 Noche Tv Azteca

Jalisco mete el acelerador a su campaña #SomosImparables que tiene como objetivo consolidar sus espacios de tv y digitales como la mejor opción de entretenimiento y noticiosa en el estado, en días recientes anunció la incorporación de la comunicadora Priscila Trejo Pérez, quien tiene ya más de 15 años de trayectoria en los medios de comunicación en México y en Estados Unidos, los últimos 6 años de su carrera los ha consolidado en el ámbito noticioso, y en este cierre de 2023 regresa a las filas TV Azteca, la casa que la vio nacer en los medios de comunicación, pero ahora como la nueva titular de los noticieros nocturnos de TV Azteca Jalisco: ADN40 e Info7 Noche.

"Regresas siempre a los lugares donde has sido feliz, en los que has estado a gusto, en los que has estado en congruencia con la misión y la visión de la empresa, la cual ahora nuevamente voy a representar", comparte. A partir del lunes 13 de noviembre, Priscila estará como titular de dos noticieros: ADN40 Jalisco con un horario de 19:30 a 20:30 horas por el canal 1.2 e Info7 Noche que se transmite de 21:30 a 22:30 horas en el canal 7.2 de televisión abierta.

Priscila nos contó que durante sus años como comunicadora en medios masivos, ha desarrollado importantes aptitudes en cuanto a la investigación periodística, y haber tomado muy en cuenta para su carrera el tema de la empatía con la comunidad, "es darle un amplificador, un micrófono a las historias que tienen que ser contadas y escuchadas para que puedan tener una solución. Hay tantas problemáticas en donde las órdenes de gobierno deciden ignorar. Entonces, esa es mi vocación como periodista y comunicadora".

La comunicadora nos explicó, lo que el público podrá encontrar en estos dos noticieros en los que estará al frente: "En Info7 Noche el formato es local, donde contaremos las historias de lo que acontece en Jalisco y en la Zona Metropolitana en el día a día, todo lo que aqueja a la comunidad. Y ADN40 Jalisco tiene un enfoque regional, pero también con temas nacionales, internacionales, tendencias y cultura".

El regreso a las pantallas de TV Azteca Jalisco se da justo cuando la televisora está buscando la máxima cercanía con sus televidentes y también con la gran comunidad digital en Jalisco. En ese sentido, externa que su proceso de vinculación con el público tapatío ha sido muy positiva. "Vas cerrando ciclos, vas a otras empresas, pero tienes ya un público vigente en redes sociales que te sigue". Señala que cuando terminó sus labores en la anterior televisora, los usuarios le cuestionaban dónde la iban a ver, así que ahora tiene estas buenas

noticias de que estará desarrollando su labor periodística a través de TV Azteca Jalisco, "estoy segura de que ahí estará este público comprometido y pendiente para vernos en ADN40 e Info7 Noche".

Además, el trabajo de Priscila estará muy bien arropado por la plataforma digital de TV Azteca, la cual, comparte, ha tenido un crecimiento muy importante.

Finalmente, Priscila también tiene mucho interés en el desarrollo de los temas de carácter social para buscar la manera de ayudar a la gente, "contando las historias de las personas que son talentosas, pero que tal vez no tienen los medios para poder llegar a ese objetivo".

¿Quién es Priscila Trejo Pérez?

Es originaria de Chihuahua, Chihuahua en donde muy joven comenzó su incursión en los medios de comunicación en TV Azteca Chihuahua, a la par de sus estudios universitarios, se desempeñó en la TV en programas de revista y deportes inicialmente, al terminar sus estudios viajó a Guadalajara para colaborar en Tv Azteca Jalisco en donde incursionó por algunos años en programas de entretenimiento con alcance nacional e internacional para Azteca América (USA), finalmente se perfiló en el mundo de la información periodística cuando fue contratada por una cadena de TV de habla hispana en California en Estados Unidos, en donde estuvo cuatro años al frente de los noticieros en el horario prime time.

Aunque su regreso a la televisión tapatía se originó hace tres años, en este noviembre del 2023 cuando se anuncia su regreso a TV Azteca, a la televisora que la vio nacer.

