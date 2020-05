Príncipe Andrés, fuera de su cargo tras el escándalo de Epstein

Tras los escándalos en los que ha estado el príncipe Andrés por el fallecido pedófilo Jeffrey Epstein, el hijo de la reina Isabel ll definitivamente no reanudará sus deberes oficiales, de los cuales renunció el año pasado.

Las críticas contra el hijo de la reina Isabel II han aumentado tras el estreno del documental "Asquerosamente rico", que retrata la presunta red criminal de pederasta.

De acuerdo con "The Sunday Times", la familia real no tiene planes de revisar la posición del príncipe Andrés, lo que significa que no reanudará sus deberes oficiales.

Incluso, se informa que su remoción indefinida de la vida pública aumentaría la presión sobre el hermano del príncipe Carlos para que renuncie a sus comandos militares y permita que otros miembros de la familia real se hagan cargo de los roles.

Virginia Giuffre, fue quien afirma que la obligaron a tener relaciones sexuales con el exesposo de Sarah Ferguson cuando tenía 17 años, una acusación que el príncipe Andrés niega.

Cabe mencionar que debido a esto, la última publicación del hijo de la reina Isabel ll en redes sociales fue en noviembre del año pasado, en el cual habló sobre el suicidio de Jeffrey Epstein y de haberse relacionado con él.

"Sigo lamentando inequívocamente mi asociación mal juzgada con Jeffrey Epstein. Su suicidio ha dejado muchas preguntas sin respuesta, particularmente para sus víctimas, y simpatizo profundamente con todos los que han sido afectados y quieren alguna forma de cierre. Solo puedo esperar que, con el tiempo, puedan reconstruir sus vidas", dice el comunicado del príncipe Andrés.

jb