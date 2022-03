Primero fue Vicente Fernández; ahora, María Félix

Al parecer, los conflictos legales por las series autorizadas y no autorizadas de personajes emblemáticos del mundo del espectáculo podrían seguir, esto, por no tener los derechos necesarios.

El abogado del heredero de María Félix, Guillermo Pous, compartió que ya están tomando medidas preventivas en caso de que Walter López siga adelante con la película biográfica sobre María Félix que estaría protagonizando Eiza González, debido a que Walter López no tendría los derechos necesarios para hacer un producto de este tipo.

En agosto del 2021, Eiza González compartió que sería la protagonista de la historia de la diva mexicana.

“Este es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Siempre había querido contar una historia que tuviera como protagonistas a mujeres, mujeres latinas. María fue una pionera del movimiento feminista”, escribió en Instagram.

La productora Carmen Armendáriz, por otro lado, está preparando la serie de María Félix para la nueva plataforma VIX de TelevisaUnivision, que protagonizará Sandra Echeverría.

Al respecto, Guillermo Pous explicó el panorama: “Tenemos dos situaciones distintas, lo de Televisa es una producción autorizada por don Luis Martínez de Anda (heredero de María Félix), ahí nosotros no tenemos nada que ver, me refiero yo o mi compañía que representa estos derechos, por lo cual le deseamos todo el éxito; en cuanto a aquella producción que en algún momento Eiza González se presentó como protagonista y además coproductora no hemos vuelto a tener noticia, la realidad es que este asunto no es que sea directamente contra Eiza González sino con el señor Walter López, quien es la persona que se ostentó con esos derechos, sería con él si sucediera (el conflicto legal), quien tendría que responder por los daños y perjuicios”.

El abogado dijo que hasta ahora desconoce si la serie ha avanzado o no, pero están tomando medidas preventivas.

“Nosotros ya estamos tomando acciones preventivas, así que si llegara a suceder estamos con un camino avanzado”.

La otra versión

En agosto del 2021, Walter López, administrador de State of María Félix, dijo que cuenta con los derechos necesarios para la realización del filme, por lo que estaban en busca de quienes escribieran sobre sus años más exitosos, entre los 40 y 50. Walter es titular del registro público, tanto en México como en Estados Unidos, de los derechos de propiedad intelectual a nombre de “La doña”.

Esta empresa se asoció con Eiza González y Linden Entertainment para la realización de dicho largometraje.

“El heredero (Luis Martínez de Anda) es el que nos dio; y ahí inició todo, todas nuestras marcas provienen del heredero de María Félix. Sí nos da derecho (de hacer la película). Fue a partir de 2019 el último acuerdo”, incluso en esa ocasión se refirió al actual abogado de Martínez de Anda, Guillermo Pous, con los siguiente: “Ignoro el interés por parte de este personaje mediático, la verdad lo ignoro, ellos saben de los derechos para realizar una película, contamos con un acuerdo para administrar el uso de imagen y derechos biográficos de la actriz”, comentó.

Sobre los derechos de Walter, Pous expresó: “Hay derechos que este señor Walter López sí tiene, eso le correspondería a él hacerse cargo. En lo que se refiere a la imagen de María Félix y no un personaje sino la persona, esos nos corresponden a nosotros como abogados del señor Martínez”.

