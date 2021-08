La tarde de este lunes se dio a conocer que Eiza González protagonizará y producirá un biopic sobre María Félix, un siguiente paso para la actriz mexicana.

Pese a que el éxito en Hollywood de González ha ido en aumento y sus proyectos van más inclinados hacia la acción, este proyecto será un gran reto para Eiza, pues “La Doña” es considerada una de las figuras más destacadas de la Época de Oro del cine mexicano.

"Este es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Siempre he querido contar una historia que presente a mujeres latinas", dijo al respecto Eiza en sus redes sociales. "María fue una pionera del movimiento feminista que ayudó a poner los fundamentos para las futuras pioneras femeninas".

¿Quién es María Félix?

La historia de María Félix (1914 - 2002) se remonta a los Álamos, Sonora, en donde nació. Durante su adolescencia, su familia se mudó a Guadalajara, donde Félix fue coronada Reina de Belleza en la Universidad de Guadalajara.

En 1943, cuando estaba en sus 29 años se estrenó su primera cinta "El Peñón de las ánimas" junto a Jorge Negrete; en el extranjero filmó cintas como la producción de España e Italia, "Mare Nostrum", “Una Mujer cualquiera”, entre otras.

También es recordada por sus papeles en “María Eugenia” (1943), “La china poblana” (1943), “Doña Bárbara” (1943) “El monje blanco” y “La mujer sin alma” (1943).

Félix no sólo fue exitosa en Europa y México, pues Hollywood también quería que protagonizara “Duel in the sun”; sin embargo, la actriz mexicana lo rechazó por el proyecto “Enamorada”. Algo de lo que, según ella, jamás se arrepentirá.

María Félix: Cuando "La Doña" vivió en Guadalajara

El reconocimiento de Félix en el extrangero fue tanto que incluso Google dedicó uno de sus “Doodles” en 2018, en el 104 aniversario de la actriz.

De acuerdo con la firma estadounidense, Félix contribuyó a la cultura internacional.Además de estrenar 47 películas en México, España, Francia, Italia y Argentina, fue considerada una musa por artistas famosos como José Clemente Orozco y Diego Rivera, novelistas y dramaturgos como Jean Cocteau, Renato Leduc y Carlos Fuentes, y músicos. como Juan Gabriel y Francis Cabrel.

También fue un ícono de la moda, vistiendo ropa y joyas diseñadas expresamente para ella por diseñadores famosos como Christian Dior y Cartier Paris.

Thalía sorprende con caracterización de María Félix

Félix murió el 8 de abril de 2002 (día de su cumpleaños) debido a causas naturales, según se creyó en ese entonces; sin embargo, Benjamín Félix, hermano de María, pidió se investigará la causa de muerte de la actriz, y expresó su sospecha de que la causa de su fallecimiento fue por envenenamiento.

Semanas después, las autoridades confirmaron que María perdió la vida debido a una insuficiencia cardíaca.

