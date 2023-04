Este viernes 21 de abril llega a Prime Video la película “Con los años que me quedan”, del director Frank Ariza. Esta es una dramedia protagonizada por Regina Blandón con las participaciones especiales de Aislinn Derbez y Michelle Rodríguez, con un elenco de estrellas españolas entre las que destacan Estefanía de los Santos, Paco Tous, Manu Vega, Antonia San Juan y Enrique Villén.

La cinta rodada en Almería, España donde se recrean escenarios de Los Ángeles y México, presenta a “Macarena” (Regina Blandon), una joven a la que el fracaso y la mediocridad la persiguen, pero no deja de hacerles frente para tratar de sublevarse. Este proyecto es una “road movie” que se estrenó el pasado mes de noviembre dentro del marco del Festival de Cine de Almería.

En entrevista para EL INFORMADOR, el director Frank Ariza, comparte que este filme es la representación del “antisueño americano”. “Es (una cinta) muy bizarra y de una mezcla de emociones. Al final no deja de ser la propia vida la que hace que tú puedas plasmar esto que vives. ‘Con los años que me quedan’ es un proyecto arriesgado y hay un punto en el que dudaba mucho de esa parte comercial a la hora de construir los personajes, pero para mí se refleja el ‘antisueño americano’, aplicado a cualquier situación de cualquier persona en el mundo, porque todos soñamos, todos tenemos nuestros propios objetivos, pero de lo que idealizas, a lo que realmente pasa, hay un camino bizarro en la vida que al final te va llevando para ir cambiando de alguna manera la dirección o el rumbo de tu propia vida”.

Resalta además que su película representa “esa huida hacia adelante”, explicando que las personas son reflejo de lo que las familias les inculcan y donde nacen. “Los sueños se tienen que trabajar todos los días, se tienen que madrugar, se tienen que ejercitar en lugar de esperar hasta que se te cumplan y estos son un reflejo de que la vida no deja de ser un camino complicado. Y que dentro de esta industria al ser también inmigrante, pues se enfatiza mucho más”, Frank es español radicado en Estados Unidos, lugar donde desarrolla sus proyectos.

En “Con los años que me quedan” cada personaje vive su propio “antisueño”, los papás de “Macarena” se fueron de España a Estados Unidos para encontrar una vida mejor, pero parece que no ha sido así, la propia “Macarena” vive con su propia frustración de no desarrollarse en lo profesional y vivir una relación complicada con su novia (Aislinn Derbez), quien es policía y busca que su familia esté orgullosa de ella, así los demás personas de la trama van mostrando la historia que hay detrás de ellos.

La cinta además, también representa esa multiculturalidad que va ligada al “antisueño americano”. “Para mí la metáfora de la película es que todos hablamos el mismo idioma, pero con acentos distintos y aquí, en un país donde somos inmigrantes, nos juntamos. Pero aquí el mensaje es que no nos separe a los latinos el propio acento, al final todos estamos comprometidos con una misma cultura y todos tenemos la obligación o la necesidad de sacarla adelante, y nosotros mismos nos ponemos muchas barreras, siendo muy clasistas. Sí que es verdad que hay comportamientos y formas de ver la vida de manera distinta porque el territorio separa, pero sí que deberíamos pensar que todos vamos en el mismo coche y que debemos de unirnos más y ser más compañeros para que nuestra cultura tenga una voz más importante en el mundo”.

Señala que también esta cinta parte de su propia experiencia como migrante, “el germen fue cuando llegué aquí a Estados Unidos con todo el proceso de la visa y el permiso de trabajo” y esto sucedió en la etapa en la que Donald Trump buscaba poner un muro en la frontera con México, “fue una hecatombe en la que dije, ‘wow, no creo que vayan a aceptarme para vivir aquí y me parece difícil la situación”. Y recuerda como anécdota que esta vez que ganó Joe Biden la presidencia en Estados Unidos, se acercó a un grupo de manifestantes, muchos de ellos latinos, quienes estaban apoyando a Trump, por lo que él les preguntó que porqué lo hacían y la respuesta le sorprendió: “Me dijeron, ‘gracias a ese muro personas como tú no van a venir a trabajar y a quitarnos nuestros puestos de trabajo’”.

Así que esta anécdota lo marcó, por lo que espera que el público que vea la cinta conecte con estas metáforas que tiene “Con los años que me quedan”.

Sinopsis

“Macarena” es una joven estudiante de Derecho, quien deberá pagar una deuda adquirida por su padre, pero para eso tendrá que aceptar trasladar una “mercancía” de la ciudad de Los Ángeles a México, lo cual le traerá una experiencia llena de sobresaltos, que acabará por convertirse en la mayor aventura de su vida. Esta road movie tragicómica ha recibido la condecoración como Mejor Película, Dirección y Comedia en los festivales de Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Ámsterdam y París, entre otros.

¿Quién es Frank Ariza?

Nacido el 9 de marzo de 1981 en Barbate, España, Frank Ariza de 42 años, es un director, escritor y productor de cine y series. El director andaluz, quien también es creador de la serie “Mariachis de HBO”, historia protagonizada por Pedro Fernández y Consuelo Duval, también dirigió el largometraje “¡Ay, mi madre!” cuya protagonista es Estefanía de los Santos. Además, cuenta con proyectos importantes en su carrera como “Dreamland”, “El Continental” y “Herederos por accidente”, entre otras producciones.

MF