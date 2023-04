Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, no sale de una polémica para entrar a otra, primero fueron los excesos dentro y fuera de los escenarios los que comenzaron a dar de qué hablar, luego la separación con su esposa Daisy Anahy, con quien espera a su tercer hijo, y ahora un baile que compartió en su cuenta de Instagram que no fue del gusto del público.

Grupo Firme, que está por comenzar gira en América Latina con un concepto muy mexicano, está de estreno con canciones a dueto con Los Tucanes de Tijuana, promocionan "Secuestro de amor", tema que musicaliza el polémico video que el cantante de 29 años compartió en Instagram.

Baile de Eduin Caz divide opiniones

Eduin Caz celebró que el video de su tema "Secuestro de amor" en YouTube llegó al millón de vistas, y lo hizo compartiendo un material en el que aparece sin camisa y eufórico, bailando eróticamente en el escenario de uno de sus shows.

"Para agarrarte así my love. Ya más de 1 millón de vistas en YouTube", escribió para acompañar el material en el que aparece al ras de suelo haciendo movimientos ante los gritos de los asistentes.

Y aunque algunas cibernautas le echaron porras el video, gran parte de los comentarios descalificaron el contenido, opinando que es "ridículo", "naco" y "fuera de lugar"; entre las críticas, algunos usuarios se asumen como fans de Grupo Firme, pero lamentan que la banda haya perdido tanto la esencia que los hizo brillar en un inicio, además de señalar que el abuso en el consumo de alcohol estaría afectando a Caz.

"La neta creo que están perdiendo la esencia, se esta acabando aquel Grupo Firme que nos tenía prendidos y pegados a su música. Ahora son pura ma... ya, desde su vestimenta a su forma de actuar". "Te está haciendo daño tanto alcohol, qué bajo has caído Eduin, madura y pon los pies en la tierra".

Muchos de los comentarios se enfocaron a que Grupo Firme tiene seguidores menores de edad, por lo que incitaron al vocalista a no compartir este tipo de contenidos no apto para menores.

"En serio no puedo creer que artistas con mucho talento hagan estas cosas en frente de todo el mundo. Hay niños que les gusta su música chavos. Por qué no ser un buen ejemplo y dejar estas cosas de cochinadas para un amor sincero en privado. ¡Por favor piensen en los niños que están viendo esto, qué lástima!, y yo soy fan de ustedes". "Qué pena que para los que pagamos un boleto para oírlo cantar ahora tengamos que ver el ridículo y un espectáculo tan denigrante como al que ha caído Eduin, ojalá pronto pueda ver que con esto solo logrará decepcionar a su público cuando le costó mucho para llegar hasta donde está". "Ay no, ya todo mundo hace puras babosadas. Mijo no eres guapo y menos te ves sexy. Esos movimientos van en privado nada que ver con tu música", se lee.

MF