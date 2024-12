Cinépolis ha anunciado el reestreno de "This Is Us", el documental de One Direction en sus pantallas. Los fanáticos de la banda británica reaccionaron con mucha emoción , ya que el documental vuelve a las salas de cine a pocas semanas del fallecimiento de Liam Payne.

El reestreno del documental de One Direction llegará a Cinépolis el próximo 19 de diciembre en salas seleccionadas hasta el 22 de diciembre, ofreciendo a los fanáticos revivir esta experiencia con la banda 11 años después de su lanzamiento original en 2013.

Los 'directioners' vivirán el documental de una forma muy emotiva, ya que Liam Payne, integrante de la banda, falleció trágicamente en octubre, mientras se encontraba en Argentina. Este reestreno será una gran oportunidad de recordar algunos de los momentos que marcaron el legado de la banda .

¿Cómo conseguir boletos para "This is Us" en México?

El documental estará siendo proyectado en cines seleccionados, pero aún no se han confirmado las salas que estarán disponibles en el país. Se espera que todas las ciudades del país tengan al menos un recinto con la proyección disponible.

La preventa de boletos ya está disponible en la página de Cinépolis. Solo deberás ingresar al sitio web, seleccionar el complejo de cines más cercano y comprar los boletos antes de que se agoten, ya que la disponibilidad será limitada y parece que habrá una gran demanda de los 'directioners'.

¿De qué trata el documental “This is Us”, de One Direction?

"Una mirada al meteórico ascenso a la fama de Niall, Zayn, Liam, Louis y Harry, desde sus humildes comienzos en su ciudad natal y competir en X-Factor, hasta conquistar el mundo y actuar en el famoso O2 Arena de Londres", menciona la sinopsis del documental "This is Us".

MBV