Cinépolis retransmitirá This is us, el documental de One Direction

Este 28 de noviembre Cinépolis ha anunciado a través de sus redes sociales que volverán a proyectar "This is us” el documental de One Direction para los días 19, 20, 21 y 22 de diciembre en los cines de todo México.

Cinépolis ha tomado la decisión de volver a transmitirlo debido a la petición de miles de fans, que tras los eventos ocurridos en los últimos meses, después del fallecimiento de Liam Payne, buscaban rendirle homenaje y darle un último adiós. Ahora con el anuncio oficial, las directioners podrán reunirse para honrar el legado que la banda dejó en la música, en las fans y en toda una generación.

This is us se estrenó en el año 2013, cuando la banda alcanzaba una gran auge de popularidad. El documental habla sobre la vida de los miembros de One Direction, sus inicios en su ciudad natal, su aparición en "The X-Factor" y su ascenso a la fama, mostrando la faceta más personal de Harry, Liam, Louis, Niall y Zayn mientras que grabaron su álbum en los Estados Unidos. En 2013 recaudó alrededor de 68 millones de dólares a nivel mundial.

¿Cuánto costarán los boletos para This is us en 2024?

Generalmente las funciones especiales de eventos en Cinépolis tienen un costo entre 120 y 300 pesos dependiendo del formato en el que se proyecten, no se han dado detalles sobre si estas funciones se podrán ver en formato IMAX, por lo que aún no se tienen los costos oficiales ni fecha de venta. Por ello, se recomienda estar atento a las redes sociales de Cinépolis para conseguir más información.

