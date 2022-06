Prepárense: "Ya llegó La Echeverría..."

“Ya llegó La Echeverría…” es el próximo EP de la cantante y actriz Sandra Echeverría que se publicará en plataformas digitales el próximo 7 de julio, un material cuya base es el regional mexicano con sonidos frescos, contemporáneos y de empoderamiento femenino. Y para calentar motores, la estrella presenta, en entrevista con EL INFORMADOR, su reciente sencillo “Cuando te conviene”, disponible desde hoy en tiendas digitales.

“La verdad, muy contenta, porque llevamos como dos meses de no sacar sencillo, la última canción que lanzamos fue ‘Vete mucho a dónde quieras’, un tema de mucho empoderamiento, pero realmente todas las canciones que he ido sacando han sido con esta línea. Yo vengo de un background de una música tradicional mexicana, donde es como muy feminista, muy fuerte y muy apasionada. Y he querido tener como esa misma imagen y ese mismo sonido”.

En “Cuando te conviene”, Sandra le canta a los amores convenencieros, precisamente. “Es dedicada a un tipo mantenido; de hecho, la canción lo dice: ‘siempre vienes cuando te conviene porque ya no hay quien te mantiene’. Es una canción muy divertida para ponerse a bailar y dedicársela a todos esos amores pasados que nada más se dedicaron a sacarte el billete y otras cosas más (risas)”. El videoclip también muestra a Sandra fuerte, empoderada y muy bella.

“Realmente fue la primera canción que entró al disco, fue la primera que a mí me enganchó”, destaca Sandra al decir que el sonido de esta pieza es el que estaba buscando para su propuesta musical: “Fue la punta de lanza para todo lo que venía después”.

“Cuando te conviene” fue compuesta por Miguel Cast, Mango Duque y Nabález, estos dos últimos también estuvieron a cargo de la producción del sencillo. En cuanto a los sonidos que representan éste, su reciente proyecto, señala:

“Yo conocí a Nabález en tiempos de pandemia, me dijeron que es la ostia, que compone maravilloso y que tiene canciones espectaculares, que entiende perfecto el concepto de ranchero, pero con un nuevo sonido, y escuché ‘Cuando te conviene’ y la amé. La verdad es que él es un tipazo porque después me mandó más canciones y entendió perfectamente la línea que yo quería hacer. Luego, a Octavio Padilla de Seitrack se le ocurrió que él fuera el productor de la mitad del disco, a partir de ahí hicimos una gran mancuerna; hizo siete canciones del disco, las otras siete son de Armando Ávila que también entiende perfecto el género ranchero, pero con fusiones más contemporáneas y modernas. La verdad es que logramos un sonido muy padre, estoy contenta del resultado del disco que tenemos”. Sandra avisa que la segunda mitad del álbum también saldrá este año.

Sobre las demás canciones, señala que todas están en la misma línea ranchera, algunas más tradicionales y baladas. “Tenemos un cover también por ahí, es una canción que era pop, "Cosiéndome el corazón’”.

Vencer los obstáculos

Sandra está interesada en mostrar a través de su música la fortaleza que tienen las mujeres, que no se doblegan a pesar de los obstáculos: “Quiero cantarle a mujeres que se sientan identificadas con estas letras de empoderamiento, de fuerza, de seguridad, de valentía… como es la mujer actual, la de hoy en día, la mujer contemporánea que ya no se deja, que ya pone límites y que se ama a ella misma”.

En la piel de María Félix

Otro proyecto que también tiene en puerta Sandra, es la bioserie sobre la vida de María Félix: “Viene el lanzamiento pronto, se me va a juntar la promoción de las dos cosas (el EP y la serie), pero, contenta. La serie quedó espectacular, ahora están en la postproducción, y pues ya en una semanas estará saliendo el primer capítulo”.

Sobre encarnar a un personaje tan icónico para los mexicanos, confiesa: “Fue mucho tiempo de trabajo, fueron seis meses de estarlo estudiando de pies a cabeza, leyendo libros, viendo sus 47 películas, documentales y escuchándola todos los días, viendo sus fotografías, su poses y su forma de caminar. Fue un análisis completo de su personalidad y de toda ella. Fue un reto bastante complicado, pero la verdad es de las cosas que más he disfrutado en mi carrera y ojalá que les guste”, finaliza.