Prepárate para reír entre intrigas y espías

Las circunstancias han llevado a Sebastián del Amo a dirigir filmes de época, primero con “El fantástico mundo de Juan Orol” y después con “Cantinflas”, por lo que aceptar el reto de su más reciente producción, “El complot mongol”, no fue un proyecto complejo de adaptar tomando como base la novela de Rafael Bernal.

Tras el estreno de “El complot mongol” el sábado pasado, durante las galas de beneficio que organiza el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), Sebastián del Amo y el elenco conformado por Bárbara Mori, Roberto Sosa y Damián Alcázar, compartieron las experiencias vividas durante el rodaje y adecuación de esta película, que llegará el próximo 18 de abril a la cartelera mexicana.

“El libro de Rafael Bernal es una historia clásica, novela negra fundacional del género negro en la literatura mexicana. De esta película se hizo una versión en 1978 y ahora presentamos una aproximación más personal”, explicó Sebastián del Amo al destacar que “El complot Mongol” también tiene posibilidades de comenzar su exhibición por Colombia y Estados Unidos, además de sumarse a festivales en San Luis Potosí, Canadá y Ciudad de México, por ejemplo.

Bárbara Mori expresó que su personaje “Martita”, ha sido uno de los desafíos más importantes de su carrera al tener que brindar una interpretación distinta tanto en voz al ejemplificar el acento de una china que habla español y adaptar sus rasgos faciales a las características principales de una mujer asiática.

“Tengo el honor de participar en esta cinta gracias a que Sebastián del Amo tuvo la visión de verme en algo tan distinto a lo que he hecho en mi carrera. Ha sido una experiencia maravillosa, no solo por interpretar a ‘Martita’, sino por compartir el set con Damián Alcázar, un gran actor que he admirado muchísimo”, destacó Mori, al recordar que la invitación a este proyecto nació desde que rodaba “Cantinflas” (2014).

Sebastián del Amo recalcó el trabajo que en conjunto con la vestimenta de los personajes y la ambientación de la época, su versión de “El complot mongol” es un vaivén de colores llenos de nostalgia y acción que resaltan la esencia del México que daba el paso hacia la década de 1970.

“La historia tiene todos los elementos clásicos de una novela negra, pero también es muy entretenida de leer, hay una constante cuestión cómica y puesta en cámara y la estética fue condicionada por esto, me era importante hacer que el público fuera cómplice”, anota Del Amo.

Espionaje cómico

“El complot mongol” retoma las pericias que el investigador “Filiberto García” (Damián Alcázar) emprende a petición de sus superiores (Eugenio Derbez y Xavier López “Chabelo”), para confirmar si efectivamente se realiza una conspiración por parte de la comunidad china en México para asesinar al presidente John F. Kennedy durante su visita al país. Seducido por la inocencia de “Martita” (Bárbara Mori), una joven de origen asiático pero con crianza en México, “Filiberto García” tendrá que descartar sospechosos y quitar a varios del camino en compañía de otros espías rusos y estadounidenses que dudan de la veracidad y acciones de las autoridades mexicanas, sin imaginar las redes de corrupción y acuerdos secretos que cada célula investigadora tiene para rescatar sus propios intereses.