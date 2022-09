La agrupación norteña Código FN ha sido nominada a los Premios de la Radio 2022 en la categoría de “Artista del Año”, así como en la terna de “Corrido del Año” por la canción “Soy El Ratón”, tema en el que se habla de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, y del llamado “Culiacanazo”, cuando el 17 de octubre de 2019, fue detenido –y posteriormente liberado- en Culiacán, Sinaloa, ante un operativo militar –que fue señalado por la prensa nacional e internacional como fallido- que derivó en bloqueos, balaceras y pánico en la población civil.

En su anuncio, Código FN resaltó que “Soy El Ratón” ha alcanzado más de 50 millones de reproducciones en plataformas como Spotify, más de 18 millones de visualizaciones en su video oficial en YouTube, y siendo uno de los audios más utilizados en TikTok: “se proyecta fuertemente a ser el ganador en esta categoría, pues según muchos expertos de la música regional mexicana, no solamente es el corrido del año sino también de la década”, informó el equipo de prensa de la banda norteña.

En la letra de la canción se menciona a Ovidio como hijo de “El Chapo”, quien lo apodó como “El Ratón”.

“Soy El Ratón. Soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del Chapo. Soy hermano de Alfredito y de Archivaldo, y por cierto me disculpo por lo del Culiacanazo. Yo no peleé, pues la vida de mis hijas fue primero, y agradezco a la plebada el jueves negro, se rifaron por mi cuero, con todos los del gobierno (…) es difícil no tenerlo aquí a mi lado (El Chapo) y me duele que no esté, siempre voy a respetarlo. Hay que seguir, pa' delante que la mata sigue dando. Y el Ratón se le peló de nuevo al gato (…) La Chapiza sigue al mando”.

Los Premios de la Radio se realizarán el 3 de noviembre en la Ciudad de México, y actualmente tiene abierta las votaciones para que el público muestre su apoyo a los artistas nominados en diversas categorías.

¿Quién es Ovidio Guzmán y qué fue el ‘Culiacanazo’?

Tras un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el también conocido como “Jueves negro”, el 17 de octubre de 2019, Ovidio Guzmán fue detenido en Culiacán, Sinaloa, aproximadamente a las 16:00 horas, en el fraccionamiento identificado como “Tres Ríos”.

Con la detención, las calles de Culiacán vivieron una parálisis de terror a manos del cártel local, que realizaron bloqueos y se enfrentaron a las autoridades para exigir la liberación de Ovidio, incluso, acorralando al domicilio donde los militares mexicanos tenían detenido al hijo de “El Chapo”, superándolos en número de elementos y armamento, aumentado así la presión y medio en los ciudadanos, que mediante redes sociales dieron testimonio de balaceras en la vía pública, autos y fincas incendiadas.

Tres horas después, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador ordenó la liberación del capo, pese a la orden de aprensión girada desde Estados Unidos por los delitos relacionados al tráfico de drogas que implicarían su extradición.

