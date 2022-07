La plataforma HBO Max que es parte de HBO, recibió 140 nominaciones a los Emmy en 24 producciones originales, para la próxima edición 74 de sus premios. HBO/HBO Max ha obtenido el mayor número de nominaciones para una sola cadena o plataforma este año, marcando la vez número 20 en la historia que la marca HBO recibe el mayor número de nominaciones a los Primetime Emmy de cualquier cadena y/o plataforma en un solo año. Esto supera el récord anterior de HBO de 137 nominaciones en 2019.

La edición 74 de los premios Emmy se entregará el lunes 12 de septiembre. "Estamos increíblemente orgullosos de todas nuestras nominaciones a los Emmy", dijo Casey Bloys, director de contenidos de HBO y HBO Max. "Esto es un testimonio del increíble talento que hay delante y detrás de cámara, así como de nuestros dotados equipos de programación. Su compromiso con la excelencia creativa sigue abriéndose paso entre el público de forma significativa."

Las 140 nominaciones a los Emmy de HBO/HBO Max de este año incluyen:

25 NOMINACIONES PARA SUCCESSION, incluyendo Mejor Serie Dramática, 2 nominaciones a Mejor Actor Principal en una Serie Dramática (Brian Cox, Jeremy Strong), 2 a Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática (J. Smith-Cameron, Sarah Snook), 3 a Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática (Nicholas Braun, Kieran Culkin, Matthew Macfadyen), 3 a Mejor Actriz Invitada en una Serie Dramática (Hope Davis, Sanaa Lathan, Harriet Walter), 4 a la categoría de Mejor Actor Invitado en una Serie Dramática (Adrien Brody, James Cromwell, Arian Moayed, Alexander Skarsgård), 3 a Mejor Director en una Serie Dramática (Mark Mylod, Cathy Yan, Lorene Scafaria) y Mejor Guión de serie dramática (Jesse Armstrong).

20 NOMINACIONES PARA THE WHITE LOTUS, entre las que se incluyen Mejor Serie o Película Limitada o de Antología, 5 nominaciones por Mejor Actriz de Reparto en una Serie o Película Limitada o de Antología (Connie Britton, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Natasha Rothwell, Sydney Sweeney), 3 a Mejor Actor de reparto en una Serie o Película Limitada o de Antología (Murray Bartlett, Jake Lacy, Steve Zahn), Mejor Director en una Serie o Película Limitada o de Antología (Mike White) y Mejor Guión de Serie o Película Limitada o de Antología (Mike White).

17 NOMINACIONES PARA HACKS, incluidas Mejor Serie de Comedia, Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia (Jean Smart), Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia (Hannah Einbinder), 4 a Mejor Actriz Invitada en una Serie de Comedia (Jane Adams, Harriet Sansom Harris, Laurie Metcalf, Kaitlin Olson), Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia (Christopher McDonald), Mejor Director de Serie de Comedia (Lucia Aniello) y Mejor Guión de Serie de Comedia (Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky)

16 NOMINACIONES PARA EUPHORIA, entre las que se incluyen Mejor Serie Dramática, Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática (Zendaya), Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática (Sydney Sweeney), Mejor Actriz Invitada en una Serie Dramática (Martha Kelly) y Mejor Actor invitado en una serie dramática (Colman Domingo).

14 NOMINACIONES PARA BARRY, incluidas Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia (Bill Hader), 2 nominaciones a Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia (Anthony Carrigan, Henry Winkler), Mejor Director de Serie de Comedia (Bill Hader) y 2 a Mejor Guión de Serie de Comedia (Bill Hader y Alec Berg, Duffy Boudreau)

7 NOMINACIONES PARA ESTACIÓN ONCE, incluyendo Mejor Actor Principal en una Serie o Película Limitada o Antológica (Himesh Patel), Mejor Director en una Serie o Película Limitada o Antológica (Hiro Murai) y Mejor Guión de Serie o Película Limitada o Antológica (Patrick Somerville)

5 NOMINACIONES PARA A BLACK LADY SKETCH THE SHOW, entre las que se incluyen Mejor Serie de Sketches, Mejor Director de Serie de Sketches (Bridget Stokes) y Mejor Guión de Serie de Sketches.

5 NOMINACIONES PARA GEORGE CARLIN: EL SUEÑO AMERICANO, incluyendo el premio a Mejor Documental o Serie de No Ficción y el premio a Mejor Director de Documental o Serie de No Ficción (Judd Apatow, Michael Bonfiglio).

5 NOMINACIONES PARA LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER, entre las que se incluyen Mejor serie de Entrevistas, Mejor Director de Serie de Televisión (Paul Pennolino y Christopher Werner) y Mejor Guión de Serie de Televisión.

4 NOMINACIONES PARA CURB YOUR ENTHUSIASM, incluidas Mejor Serie de Comedia y Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia (Bill Hader)

3 NOMINACIONES PARA THE FLIGHT ATTENDANT, incluyendo Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia (Kaley Cuoco)

3 NOMINACIONES POR INSECURE, incluida Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia (Issa Rae)

2 NOMINACIONES POR LA ESCALERA, incluyendo Actor principal destacado en serie o película limitada o antológica (Colin Firth) y Actriz principal destacada en serie o película limitada o antológica (Toni Collette)

2 NOMINACIONES POR JERROD CARMICHAEL: ROTHANIEL, incluyendo Mejor Dirección de un Especial de Variedades (Bo Burnham) y Mejor Guión de un Especial de Comedia (Jerrod Carmichael)

2 NOMINACIONES PARA OLA DE 100 PIES, incluyendo el premio a Mejor Documental o Serie de No Ficción

2 NOMINACIONES POR HARRY POTTER 20 ANIVERSARIO: REGRESO A HOGWARTS, incluyendo el premio al Mejor Especial de Variedades (pregrabado).

1 NOMINACIÓN POR EL SOBREVIVIENTE como mejor película para televisión.

1 NOMINACIÓN POR SCENES FROM A MARRIAGE como Mejor Actor Principal en una Serie o Película Limitada o de Antología (Oscar Isaac).

1 NOMINACIÓN POR LAKERS: TIEMPO DE GANAR a Mejor Fotografía para una Serie de una sola cámara (una hora).

1 NOMINACIÓN POR FREDERICK DOUGLASS: EN CINCO DISCURSOS, al mérito excepcional en la realización de documentales.

1 NOMINACIÓN POR LA EDAD DORADA a Mejor Diseño de Producción para una Serie Narrativa de Época o de Fantasía (una hora o más).

1 NOMINACIÓN POR HOW TO WITH JOHN WILSON a Mejor Redacción de una Serie de No Ficción.

1 NOMINACIÓN POR PEACEMAKER a Mejor Coordinación de Acrobacias para una Serie de Comedia o de Variedades. 1 NOMINACIÓN POR THE RIGHTEOUS GEMSTONES en la categoría de Mejor Coordinación de Acrobacias para una Serie de Comedia o de Variedades.

