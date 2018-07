"Potro" es el nuevo Cupido de “Tinderella”

El programa desarrolla su estructura en tiempos de Tinder —red social para buscar citas— mediante un “dating game” (juego de citas) donde las mujeres tienen la última palabra. La “Tinderella” en turno sólo podrá ver una parte de la foto de sus “príncipes” y de ahí, partirá la selección de sus “dates” (citas) de los cuales el público será testigo si triunfan o fracasan.

Ayer se estrenó por Canal U, la segunda temporada de “Tinderella”, emisión que tuvo un excelente inició con el standupero Manuna, pero ahora toca el turno de llevar las riendas del show a Luis “Potro” Caballero, quien se hiciera famoso luego de formar parte hace unos años del programa “Acapulco Shore”.

“Potro” es todo un dandy en el terreno del ligue, es un rompecorazones nato y ese será parte del sello que le pondrá al programa, pues a través de su experiencia, les brindará a las y los participantes, consejos y tips para conquistar certeramente.

“Estoy muy contento, agradecido y emocionado de que se estrene esta nueva temporada donde van a poder ver una versión de ‘Tinderella’ mucho más atrevida y dinámica, digamos que es un show recargado y es lo que a mí me está emocionando muchísimo. Manuna es un excelente standupero, pero algo que yo le voy a aportar al programa es 100% mi sentido del humor que también es muy característico de mi personalidad y también que soy abogado del diablo y puedo defender a cualquier hombre, mujer o quimera”.

El programa desarrolla su estructura en tiempos de Tinder —red social para buscar citas— mediante un “dating game” (juego de citas) donde las mujeres tienen la última palabra. La “Tinderella” en turno sólo podrá ver una parte de la foto de sus “príncipes” y de ahí, partirá la selección de sus “dates” (citas) de los cuales el público será testigo si triunfan o fracasan.

“Yo creo que también fue importante el que me escogieran como presentador, porque soy muy hábil en el arte de la seducción. El cambio más radical que se notará en la segunda temporada es el de conductor, pero toda la dinámica es la misma, que los participantes se conozcan dentro de la camioneta y luego nos vamos a una locación, pero se harán más interesantes los momentos del primer encuentro”.

“Potro” destaca que las historias de todos los concursantes son interesantes y la audiencia se va a divertir mucho con lo que pase en cada emisión. “Todos los que llegan a ‘Tinderella’ es porque han fracasado en el amor o quieren conocer a alguien más, por eso es que yo soy el cupido que les da los consejos. En el primer capítulo hay un chavo que va por dos niñas y él nos es bueno para ligar. Entonces, le doy tips de cómo tratarlas y de cómo actuar ante la situación que se le presente”.

Superando retos

“Potro” se hizo famoso a partir de la telerrealidad y las redes sociales y convertirse de esa manera en celebridad le trajo muchos logros, pero también retos porque ha tenido que demostrar que también es una persona preparada y no solo una cara bonita en el entretenimiento.

“Es súper interesante el crecimiento que he tenido, me he preparado mucho en cuestión de música, de actuación, me he estado metiendo a talleres y todo es un aprendizaje, el hecho de que ahora el proyecto de ‘Tinderella’ esté en mis manos no lo voy a dejar caer, al contrario, que siga creciendo y que haya futuras temporadas”.

“Todo te puede cerrar o abrir muchas puertas, pero yo considero que tú decides cuáles se cierran, entre más preparado estés, y más auténtica sea tu manera de enfrentar los problemas, más positivo será el resultado. No soy ningún improvisado, estoy haciendo las cosas como se debe y está quedando impresionante”.

También está desarrollándose como cantante, este fin de semana estará en Puerto Vallarta; actualmente promueve el sencillo “Over You”, una colaboración con ATL Garza y Paly Duval —quien es su prima—.

PARA SABER

¿En dónde veo “Tinderella”?

Todos los miércoles a las 22:00 horas, por el canal U (antes Unicable).