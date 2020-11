Por una licuadora: así fue el pleito entre Salinas Pliego y Denise Dresser en Twitter

"Gracias por intentarlo, Best Buy. Acá nos haremos cargo de tus clientes. ¡Buen regreso a casa!". Con este tuit de Grupo Salinas, el empresario Ricardo Salinas Pliego volvió a ponerse en el ojo del huracán en redes sociales; sin embargo, destacaron los intercambios de tuits con la politóloga Denise Dresser, quien se unió a las críticas.

"El Grupo Salinas celebra la salida de la competencia, mientras en las tiendas Elektra los consumidores pagan por una licuadora el resto de su vida, a una tasa de interés que los exprime como naranjas", tuiteó la politóloga.

El Grupo Salinas celebra la salida de la competencia, mientras en las tiendas Elektra los consumidores pagan por una licuadora el resto de su vida, a una tasa de interés que los exprime como naranjas. https://t.co/aWOZV1ntMq — Denise Dresser (@DeniseDresserG) November 25, 2020

Salinas Pliego no pasó por alto el tuit, y le contestó a la periodista en la misma red social: "por más que usted quiera presionarnos en Tiendas Elektra, no permitiremos que use su posición mediática para que le perdonemos la licuadora que compró hace 20 años, abrazo mi estimada Denisse y que dios le de salud y vida para que siga viendo cómo triunfamos en Grupo Salinas".

Por más que usted quiera presionarnos en @Tiendas_Elektra, no permitiremos que use su posición mediática para que le perdonemos la licuadora que compró hace 20 años ��, abrazo mi estimada Denisse y que dios le de salud y vida para que siga viendo cómo triunfamos en @gruposalinas https://t.co/wuwj9kvqDL — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 26, 2020

El supuesto adeudo de la licuadora generó toda clase de memes, varios de los cuales fueron compartidos por Dresser; no obstante, el intercambio de declaraciones no paró ahí, y la politóloga le pidió cuentas a Salinas Pliego sobre sus adjudicaciones, transacciones e incluso sobre el maltrato a sus empleados durante la emergencia sanitaria. Él no se quedó atrás y también emitió un mensaje para continuar con el debate iniciado el día de ayer.

Aquí sigo (sin licuadora) esperando que rinda cuentas sobre compra de TV Azteca, toma del Chiquihuite, transacciones irregulares de Codisco/Unefon/Fertinal, desafío a autoridad sanitaria, maltrato a empleados durante COVID, adjudicaciones directas y “triunfo” a expensas de Mx �� https://t.co/3j1bxyBs1J — Denise Dresser (@DeniseDresserG) November 26, 2020

“Aquí sigo (sin licuadora) esperando que rinda cuentas sobre compra de TV Azteca, toma del Chiquihuite, transacciones irregulares de Codisco/Unefon/Fernital, desafío a autoridad sanitaria, maltrato a empleados durante COVID, adjudicaciones directas y ‘triunfo’ a expensas de Mx”, escribió Dresser.

Salinas Pliego no demoró en responder: “Y ahí seguirá mi querida Denise porque para que tenga licuadora hay que terminar de pagarla, ya le dije que no se la voy a regalar, y rendirle cuentas a usted… pues ni que fuera mi mamá o mi esposa. Tómese otra a mi salud y que Dios me la bendiga y le de una larga vida”, se lee.

JM