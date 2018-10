"Por la máscara": del ring a la pantalla

La lucha libre forma parte del imaginario colectivo del México popular, y este 2018 el mundo del ring llega a la pantalla chica gracias al canal Space, que este domingo estrena “Por la máscara”.

Protagonizada por Brandon (Alex Perea), “Por la máscara” cuenta la historia de un joven que busca hacer una carrera en la lucha libre, al mismo tiempo que trata de mantener su vida y sacar adelante a su hijo y a su esposa. El problema al comienzo de la serie es su pánico escénico ante el debut, que coincide con la reaparición de su padre, el también luchador que se sube al ring con el mote de ‘Eclipse Vengador’ (Daniel Martínez) y quien se encuentra en el ocaso de su carrera.

Sobre la producción, Daniel platicó en entrevista para esta casa editorial: “Es una historia muy mexicana, se sale de este panorama de las narcoseries… Es algo muy del folclor mexicano, un mundo arrabalero, tan fiestero. También es una historia del encuentro entre un padre y su hijo”.

Para el actor, algo interesante para el público que está fuera de México es que retrata una faceta no tan vista: “Lo que me gusta es que plasma un mundo mexicano muy real, que no es el de los grandes edificios: es el mundo de la lucha libre. No nada más el folclor de las máscaras y de donde vienen (casi como especies de alebrijes); también, muestra a la gente que ejerce esa profesión y que no vive en la Roma o la Condesa; que vive en zonas populares”. Más allá del tema mexicano, “el guion de la serie toca aspectos universales, como la búsqueda de ejercer la carrera, el recuerdo de las viejas glorias, la soledad o la confrontación entre padres e hijos”, recordó Daniel.

De su relación con las luchas, Daniel platicó: “Había sido fan de la lucha libre, como todos los niños de mi generación… Fue un poco retomar ese fan que era, también hacer desde mi punto de vista un sentido homenaje a las películas de ‘El Santo’ y ‘Blue Demon’. Y a los luchadores de los ochenta y noventa. Yo vengo del mundo de las artes marciales, le metí un poco a mi personaje eso, para darle ese toque”.

Alex Perea, el otro protagonista de “Por la máscara”, tuvo que retomar el ritmo de entrenamiento para su papel: “Cuatro meses de lucha libre. Fue muy pesado, pero estuvo bastante bueno. Me ayudó a agarrar otra vez condición física. Mis respetos para los luchadores que nos enseñaron muchísimas cosas. Hacen que se vea muy sencillo”.

El elenco -Alex Perea y Daniel Martínez- refleja las angustias y alegrías de los personajes. CORTESÍA / SPACE

El joven actor se sumó al proyecto tras un primer casting: “Creo que les gustó muchísimo, ya no hubo un call-back: fue una llamada, ‘Te quieren para el personaje’. Buenísimo, empecé a leer los guiones y es extraordinario”. El guion y la dirección son de Sergio Sánchez Suárez: “Escribe de una manera extraordinaria, muy novedosa y juvenil”, afirmó Perea.

De la trama y su desarrolló, Alex adelantó: “Tiene un poco de todo: tiene comedia, drama, muchísima acción. Es un universo muy grande. Inicialmente empieza con el chavo que quiere ser como ‘Rocky’, que quiere llegar y pasar todos sus miedos para ser un gran luchador. Luego nos damos cuenta de que al final no le va a pasar nada de lo que uno creería”.

Por su parte, Sergio Sánchez Suárez agregó: “Lo interesante de la lucha libre es que al momento de ponerse la máscara aflora realmente quiénes somos… Es la historia detrás de muchos de los luchadores, y en específico de los personajes de la serie”.

“Por la Máscara” es la primera producción totalmente mexicana para Turner Latin America. Mariano César, vicepresidente de contenido y marca de Turner, comentó del objetivo: “Tener más producción local latinoamericana. Todos los canales tienen películas de Hollywood, eventos en vivo, deportes, y desde hace unos años quisimos contar nuestras historias. Tiene el objetivo de entretener, y hacerlo a través de historias que las sintamos propias”.

Marcelo Tamburri, vicepresidente de desarrollo de contenido de ficción de Turner, agregó sobre la temática de la serie y el potencial en otros países de la región: “A través de una comedia de acción con toque de drama podríamos representar lo que significa la lucha libre para México, los luchadores, la tradición de ‘El Santo’ y ‘Blue Demon’. Esa esencia es la que quisimos transmitir en la serie: reflejar ese espíritu del luchador mexicano”. Tamburri agregó: “Estratégicamente la compañía enfrenta los cambios de la industria produciendo, generando contenidos locales. Nuestro plan estratégico es generar 15 series en Latinoamérica por año”. El estimado es que la cifra se alcance en 2021.

Sets emblemáticos

Turner llevó a la Ciudad de México su Warner House, la primera quincena de octubre, donde los asistentes pudieron disfrutar de un recorrido donde se recrearon espacios alusivos a sus series favoritas, como la sala de “The Big Bang Theory”, un piano para tararear el tema de “Two and a Half Men” o el tren a escala de “Young Sheldon”.

Sintoniza

Estreno de “Por la máscara” en Space, domingo 14 de octubre, 23:00 horas; 10 episodios de 60 minutos