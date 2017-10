Policía de Los Ángeles investiga a Weinstein por supuesto abuso sexual

La policía de Los Ángeles anunció este jueves que abrió una investigación contra el productor de cine Harvey Weinstein por un supuesto abuso sexual ocurrido en 2013.

"La división de robo y homicidios del departamento de policía de Los Ángeles entrevistó a una potencial víctima de abuso sexual que involucra a Harvey Weinstein supuestamente ocurrida en 2013", dijo un portavoz del departamento, Drake Madison.

"El caso está en investigación", añadió sin precisar si la mujer involucrada es una actriz italiana como reportan medios locales.

Es el primer caso que se investiga en California. Las policías de Nueva York y Londres ya abrieron investigaciones contra el ex peso pesado del cine.

Las actrices Asia Argento, Lucia Evans, Rose McGowan, Lysette Anthony y una otra mujer que permanece bajo el anonimato también lo acusaron de violación.

Weinstein ha negado todas estas acusaciones y rechaza que las relaciones con estas mujeres no hayan sido consentidas.

Otra cuarentena de actrices denunciaron haber sido objeto de insinuaciones sexuales del productor, entre ellas Mira Sorvino, Rosana Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Léa Seydoux, Evan Green y Alice Evans.

El escándalo, revelado por el diario The New York Times y la revista The New Yorker, bajó al productor del pedestal en que estaba en Hollywood.

Fue expulsado de las academias de cine de Estados Unidos y el Reino Unido, así como del sindicato de productores.