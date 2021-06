P!nk filma su vida sin un guion de por medio

La estrella pop internacional P!nk estrenó el documental “P!nk: All I Know So Far” en el que abre la intimidad de su vida detrás del escenario con sus colegas y familia. Dirigido por Michael Gracey, la cinta ya se puede ver en Amazon Prime Video.

El documental se acompaña del sencillo “Cover me in Sunshine”, del cual la cantante comentó en entrevista: “Sabía que necesitaban una canción. Tenía que ser la historia de mi vida en tres minutos. No hay presión. Llamé a dos de mis compositores favoritos, Benj (Pasek) y Justin (Paul), escribieron ‘La La Land’, ‘The Greatest Showman’, y muchas otras cosas. Quería trabajar con ellos desde hace mucho tiempo, esta fue una gran oportunidad. La escribimos juntos a través de Zoom, lo cual fue una experiencia rara”.

La canción se lanzó a dueto con Willow, su pequeña hija que la acompaña durante la gira en el documental: “A ella le gusta cantar, siempre le ha encantado, pero no es lo suyo. Durante la cuarentena aprendí a grabarme con la aplicación Garage Band, un gran logro para mí (ríe). Ella vino un día mientras trabajaba en la canción, quiso cantar conmigo y lo hicimos. Así sucedió… De hecho, el otro día le dije ‘Tienes un número 1 en los Países Bajos, eso es algo importante’. A lo que ella dijo ‘¿En qué ciudad es?’”.

A propósito de la cuarentena, la cantante agregó: “Creo que todos estamos listos para ir a algún lugar en este punto. Extraño la música en vivo, no tiene que ser mi show: quiero escuchar música”.

Sobre esa cualidad de mostrar a la familia en la gira y la dirección de Gracey, la cantante comentó: “He trabajado con Michael Gracey en ‘A Million Dreams’, y en ‘Walk me Home’, es la persona más adorable, un visionario total. Quería hacerlo porque le fascinó la yuxtaposición de ser una mujer, una cantante que da conciertos en un estadio y una madre. No hay separación entre esas cosas. No entendía por qué habría gente que le interesaría verlo, pero pensé que podría ser una buena cápsula del tiempo para mis hijos, a la que puedan regresar para ver cómo era su infancia en comparación con sus recuerdos”.

Durante la producción, algo que le preocupó a P!nk fue tener un documental que reflejara la realidad detrás de las cámaras en el escenario: “Le dije a Michael que si lo íbamos a hacer tenía que estar todo el tiempo. No quería que nada fuera planeado, nada de guion ni vestuario. Quería el aspecto auténtico de qué se necesita para montar un show como lo hacemos, con la familia completa. A los chicos les cayó bien. El primer día Willow no dejaba de ver la cámara directamente. Hay una escena en la que me besa, pero está viendo a la cámara. Nuestra vida es un circo caótico, están acostumbrados. No fue tan diferente para ellos”.

Andar de gira con la familia y con hijos pequeños fue una decisión tomada para no separarse de ellos: “Lo más difícil para una madre trabajadora es la culpa de no estar ahí, no hacer lo correcto. Para mí lo más difícil es tratar de hacerlo todo. Y cuando mis hijos están enfermos: a cualquier padre que le preguntes te dirá que lo más complicado es cuando sus hijos enferman”. P!nk espera que el resultado sea del agrado, no solo de sus seguidores: “Para los fans este documental les mostrará todas las otras partes de lo que sucede en realidad en la gira. Para los que no son fans se sorprenderán por todo”.

MQ