Playa Limbo libera su sonido “Feroz”

Playa Limbo lanzó su nuevo sencillo, “Feroz”, el primero de su próximo EP titulado “Universo Amor 4 de 4”. Video y canción ya se encuentran en todas las plataformas.

Jass Reyes, vocalista del grupo tapatío, platicó sobre la elección de este tema como la carta de presentación de su próximo material: “La canción creo que tiene el toque que ha caracterizado a la banda, es muy fresco, algo de funk, melodías R&B. También sabíamos que era interesante hablar de una temática más sexy, un poco más obscura”.

Aseguró estar feliz como vocalista de poder abordar “un tema así. No estamos tan acostumbrados a escuchar a mujeres así, pero no significa que no lo pensamos o lo digamos. Me parece increíble que habiendo tanta música y tantas propuestas de canciones así, abordarlo de esa manera en una canción era divertido”. Junto con Jass, Playa Limbo se integra por Jorge Corrales, Ángel Baillo y Servando Yañez.

La temática de la letra y el video llegan en buen momento, con una estética tétrica tras la trasformación de la cantante: “Casualmente se alinearon los astros y coincidió con la temática de Halloween, quisimos aprovecharlo. Queríamos primero hacer un playback de banda, muy normal, incluso hasta medio zombi al principio, precisamente por la transformación y el cambio sorpresivo. Quisimos darle la vuelta, para lograr esa especie de loba con esa temática tan sexy. Se me ocurrió que el bodypainting era la idea más lógica”.

La creación del concepto

La producción del video requirió un esfuerzo extra para la caracterización: “Nos juntamos con un equipo de profesionales, el maquillaje tomó aproximadamente dos horas y media, tal vez tres. Quitármelo fueron otras horas también. Estamos contentos con el resultado, hemos recibido buenas respuestas de parte del público, fue algo inesperado. Lo padre de esta carrera es atreverse a hacer cosas diferentes”.

Jass adelantó sobre las otras canciones que vendrán en el EP además del sencillo: “Viene una balada que hicimos con Ángel, de La Quinta Estación. Otra canción llamada ‘Destino amarte’, el productor fue Luis Hernández, vocalista de la banda venezolana Los Mesoneros. Es una canción de amor muy romántica, donde cuenta la historia de una inteligencia artificial que se enamora de un ser humano. Y otra canción, ‘Regresa’, más en tendencia con los sonidos actuales. El EP abre con esa canción. No es urbano ni reggaetón, pero sí tiene un poco de sonidos de las tendencias”.

Sobre el trabajo en equipo, Jass destacó que regularmente componen juntos, “a diferencia de otros lugares donde solo compone uno. Habla de cómo creemos en la música”.

Un hermoso viaje

Son ya dos años desde que Jass es la vocalista de Playa Limbo: “Ha sido hermoso, todo un viaje. Es una experiencia maravillosa poder compartir con los compañeros. Estar en una banda es genial. Yo venía de ser solista, se siente el apapacho de los compañeros, saber que no vamos solos, que vamos los cuatro juntos. La respuesta del público ha sido hermosa”.