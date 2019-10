Matisse se sube al avión del amor

Un impulso puede ser esa corazonada de arriesgarte a hacer una locura por amor, de dejar todo por ir a ver a la persona que amas. Y en honor a esos aventureros, Matisse acaba de estrenar su sencillo “Primer avión” en colaboración con el colombiano Camilo. A unos días de su lanzamiento, el tema ya se aproxima a las cinco millones de reproducciones.

En charla con este medio, Pablo, Melissa y Román comparten las emociones que les produce esta nueva canción que habla de cuando se extraña tanto a alguien que hay que hacer lo imposible para estar con ese ser querido.

“Es un tema que en lo personal siempre había querido abordar y me gustó, fue muy cool, porque tampoco es como desgarrador, realmente es una canción que si yo la hubiera escuchado en la radio, me hubiera gustado. Este no es un tema tan típico y sí se vive mucho”, apunta Román, quien comparte que mucha gente le ha escrito en su cuenta de Instagram para contarle que el tema los ha tocado de distintas maneras, principalmente porque la distancia se interpone, ya sea porque el esposo está en Estados Unidos en busca de una mejor vida, o porque algún hijo se fue a estudiar fuera, “y quieren tomar el primer avión para ir a verlo, así (que la canción) se vuelve un tema de amor universal y es muy padre darse cuenta que el amor mueve todo”.

El cómplice perfecto

Con respecto a la participación de Camilo, Matisse explica que cuando hicieron el tema, pensaron en el colombiano como una prioridad para hacer una alianza con la canción y la respuesta que les dio fue inmediata.

“Camilo es un artista que admiramos desde hace mucho tiempo. Cuando hicimos el tema estuvimos buscando una colaboración y como pertenecemos a la misma compañía, se la mandamos e inmediatamente él dijo que estaba dentro. Le gustó mucho la propuesta y estuvimos en Miami grabando parte de lo que será el disco y dio la casualidad de que él estaba allá, así que pudimos sumarlo a que fuera al estudio a grabar la canción”, dice Pablo, quien recuerda que fue el propio Camilo quien le puso letra a la parte donde él canta.

“Nos entusiasmó mucho ver la emoción que él sentía acerca del tema y cuando nos mandó la parte que él canta, nos encantó, fue como de ‘wow, ¡qué maravilla!’. Entendió a la primera por dónde estaba el tema y lo llevó a otro nivel, es un tipo al que queremos mucho y nos da mucho gusto poder presentar este sencillo que marca un hito de decir, ‘vamos de aquí para adelante’”.

Esta colaboración le permitió a Matisse llegar a otros públicos donde todavía no eran tan escuchados, por ejemplo, Sudamérica.

Melissa señala que desde que Camilo escuchó el tema, él recordó la relación sentimental que tiene con Evaluna Montaner. “Él nos dijo enfrente de Evaluna: ‘de verdad pensé en todos esos años en los que ella vivía en Miami y yo en Bogotá y que de verdad o ella o yo queríamos tomar el primer avión para vernos’. Creo que por eso conectó mucho, porque además, el fin de semana que Pablo le mandó la canción, ellos se fueron a República Dominicana que es donde viven sus papás, a quienes les mostró la canción, y su papá todo el fin de semana quiso escucharla, eso para él fue una señal de que era una buena canción”.

Construyendo el amor

“Primer avión” es una balada que tiene unos toques muy contemporáneos y el sonido está plenamente bien ejecutado, es algo que buscaba Matisse: refrescar su propuesta.

“Desde que comenzamos a escribir este año, fue complicado encontrar nuestro sonido y nuestra identidad, es muy difícil aventar una canción a un productor y decirle que tiene que sonar a nosotros, pero actual y contemporánea, más Camilo, por eso es que nos metimos mucho en esto, conocimos a dos productores que nos entendieron inmediatamente, hicimos muchas pruebas y muchos errores”, reconoce Pablo, pero a partir de ahí encontraron la ruta y la estructura que también está formando el disco, el cual no tiene fecha de lanzamiento como tal, pero sí adelanta que estarán ofreciendo sorpresas a sus fans durante 2020.