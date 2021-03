“Pinocho” toma una nueva vida

Hoy se estrena en salas del cine del país una nueva versión del cuento clásico “Pinocho”, esta vez bajo la dirección de Matteo Garrone y la participación estelar de Roberto Benigni como “Geppetto”, mientras que el actor Federico Ielapi se mete en la piel de “Pinocho”. En el elenco destacan también: Marine Vacth, Rocco Papaleo, Alida Baldari Calabria, Gigi Proietti y Massimo Ceccherini.

El director Matteo Garrone vuelve a las raíces de la historia de este emblemático personaje con una versión cinematográfica con personajes reales; además, rodada en memorables lugares italianos. El cineasta crea un mundo misterioso y de fantasía, lleno de momentos divertidos y conmovedores, donde las nuevas generaciones se darán cuenta de la importancia de este clásico en la cultura pop y los adultos recordarán su infancia.

“‘Pinocho’ es un sueño mío que se remonta en el tiempo a cuando era niño. En mi escritorio todavía tengo mi propio ‘storyboard’ personal de ‘Pinocho’, el cual dibujé y coloree cuando era niño y que es uno de mis recuerdos más preciados”, comparte el director con respecto al vínculo que lo une con esta historia.

“Con esta película completo mi viaje a través de los mundos de cuentos de hadas que comencé con ‘El cuento de los cuentos’. Espero que marque una evolución gracias a la experiencia que he adquirido. Este ‘Pinocho’ es diferente, porque es una reunión de ‘El cuento de los cuentos’ con mi experiencia filmográfica. El amor que siento por él no es amor a primera vista; es un personaje que siempre me ha fascinado y muchos han notado su influencia tanto en ‘Gomorra’ como en ‘Reality’”.

Expresa el director que la imagen de “Pinocho” es un icono global. “El distintivo rostro de ‘Pinocho’, con su nariz puntiaguda, está en todas partes, y se ha convertido en el rostro del espíritu y la forma de vida de Italia. Sus aventuras han permeado todos los ámbitos de la lengua y la cultura italiana. ‘Pinocho’ ha sido traducido a 240 idiomas y continúa siendo uno de los 50 libros más vendidos a nivel mundial. En todo el mundo, todos saben quién es él”, finalizó.

Detrás de la magia

El dos veces ganador del premio de la Academia, Mark Coulier, es el encargado de dar vida a “Pinocho” y sus amigos a través de su diseño de personajes y maquillaje prostético. Coulier recibió los Oscar por “El gran hotel Budapest” y “La dama de hierro”. El compositor ganador del Oscar, Dario Marianelli escribió la partitura original para la película. Mientras que los efectos visuales fueron desarrollados por Rachael Penfold y su equipo en One Of Us, el estudio de efectos visuales con sede en Londres, conocido por su labor trabajo en “Aladdín”, “El renacido” y “La corona”.

Sinopsis

El ganador del Oscar, Roberto Benigni, interpreta a “Geppetto”, un viejo tallador de madera que elabora una marioneta, la cual inesperadamente toma vida, puede hacer lo que cualquier niño. El viejo artesano lo llama “Pinocho” y lo cría como su hijo. Sin embargo, nuevas aventuras están por ocurrir tras este mágico hecho, pues a “Pinocho” le resulta difícil portarse bien.

