Piano eleva al cine a un “sueño absoluto”

Celebra su éxito. La reciente edición del Festival de Cine de Cannes en Francia le dio a la productora mexicana Piano, dirigida por el cineasta Julio Chavezmontes, la satisfacción de dos reconocimientos importantes, uno para “Memoria” del director Apichatpong Weerasethakul, pues la cinta se llevó el Premio del Jurado, y el segundo galardón fue para Leos Carax por mejor director por el filme “Annette”. En ambos largometrajes, Piano funge como empresa productora.

“Bergman Island” de Mia Hansen-Løve también fue otra de las cintas que coprodujo Chavezmontes y la cual, al igual que los filmes anteriores, también tuvo una muy buena respuesta por parte de la crítica y del público, cuenta el productor en entrevista para EL INFORMADOR: “El sábado fue indescriptible, ya estar en un festival como Cannes es un sueño, y de repente verse con dos premios así, es un sueño absoluto”.

Destaca que como parte de la productora Piano, es una gran satisfacción hacer equipo con estos largometrajes, “y la verdad es que me enorgullece especialmente porque es un reconocimiento a un logro colectivo, porque si bien yo ahorita soy como el rostro visible de todo esto en México, pues es el resultado de un gran equipo de trabajo, y me hace muy feliz por todos nuestros colegas que nos ayudan a hacer estas películas y que no pudieron estar por la situación de la contingencia sanitaria”.

Sobre cómo Piano se integra como productora a estas tres películas que se vieron en Cannes, Julio señala que dos de estos filmes -“Anette” y “Bergman Island”- son el resultado de una colaboración muy larga con su coproductor francés, CG Cinéma, relación que inició en 2014 con la ópera prima de Emiliano Rocha Minter.

“En ese entonces nuestro coproductor francés fue el director Yann González, nos hicimos grandes amigos en la realización de la película. Luego, me manda el guion de su segunda película, ‘La daga en el corazón’, me pregunta si me interesa participar, le digo que sí” y después de esta aventura es cuando lo vincula con los gestores de “Bergman Island”.

Luego, le compartieron que el director Leos Carax estaba buscando productores para “Anette” y no dudó en participar, pues es admirador de su trabajo desde que estudiaba en la escuela de cine, “ya al leer el guion me di cuenta que era un proyecto extraordinario, no podía esperar menos de Leos”.

En el caso de “Memoria” fue porque Apichatpong Weerasethakul y él tienen como amigo en común a Carlos Reygadas, quien los puso en contacto. Señala que trabajar con estos directores ha sido una gran escuela, los ve como muy buenos maestros a los que había mucho que aprenderles, adaptándose a su manera de trabajo y sus métodos.

Cabe señalar que Piano elige los proyectos con los que le interesa participar tomando en cuenta el guion y cómo éste toma riesgos, y no solo se trata de trabajar con cineastas consagrados aunque ahora se haya dado la casualidad; de hecho, están trabajando en un documental llamado “La noche blanca” de dos cineastas mexicanos que para ellos representa su ópera prima.

Sobre cuándo podrían verse estas cintas en México y cuáles empresas las distribuirían, señala Julio que todavía no pueden hacer anuncios, pero “Memoria” será distribuida por Piano en México y “Bergman Island” será por Cinépolis Distribución, “en su momento podríamos decir más de los planes de estreno, pero esperemos que lleguen pronto a México”.

En cuanto a otros proyectos que están en marcha, señala que están en la recta final de la reciente cinta de Ruben Östlund, la cual se llama “Triangle of Sadness”, también están trabajando en la nueva cinta de Lucrecia Martel y en un documental que se llama “La memoria del monte”, de Paz Encina.

Acerca de la productora

Piano es un estudio creativo fundado por Julio Chavezmontes y Sebastián Hofmann en 2011 para impulsar proyectos cinematográficos. En 2014, lanzan Piano Distribución en sociedad con Andrea Castex. La plataforma ha respaldado el trabajo de jóvenes talentos mexicanos y directores consagrados en el cine internacional, consolidándose como una de las productoras de cine de arte más destacadas de América Latina.

MQ