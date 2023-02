Pez Kokomo, un músico emergente que vive la dualidad del mar y la ciudad

Guadalajara es un semillero de músicos que están buscando su lugar en el mundo con propuestas sinceras y personales, es el caso de Pez Kokomo, un joven músico que está desarrollando su estilo sonoro a partir de dos universos paralelos en los que converge: la playa y la ciudad.

Ahora mismo están disponibles en plataformas digitales tres sencillos: “Hamaca”, “Caleidoscopio” y “Bengala”, los dos primeros representan justamente esta dualidad en la que se desenvuelve. A propósito, conversamos con él. “El concepto es mezclar lo urbano con lo tropical, vivo aquí en Guadalajara, pero al mismo tiempo me la vivo en Puerto Vallarta, en lo que es el surf. Y de ahí he absorbido todos los elementos para crear este concepto”, explica.

"‘Hamaca’ es el lado tropical y ‘Caleidoscopio’ es más la ciudad, el concreto. Pero dentro de los dos polos, cuando estoy en la playa, escribo cosas más brillantes, una vibra más distinta, y del otro lado, escribo lo que me hace sentir la ciudad, como un poco absorbido por la jungla de concreto, por así llamarlo”.

En tanto, el sencillo “Bengala”, pertenece más a una exploración sonora y sobre el desamor. Ahora está próximo a estrenar su cuarto single que tendrá como nombre “Fusión”, “esa rola es de amor, he estado re-experimentando escribir sobre este sentimiento”. La canción se lanza el próximo 25 de febrero; el productor es Juan Gerardo Castillo. “Él es de una banda que se llama Marte y con él estoy explorando el estilo que tiene la agrupación que es más una fusión de algo más espacial y tropical”.

Sobre cómo fue gestando este reciente proyecto musical, resalta: “Toda mi vida he sido músico, desde muy chico estuve rodeado de música, nunca la dejé de hacer, tenía mis juguetes y era un hobbie. Pero hace como unos tres años, justo en la pandemia, comencé a ver que tenía muchos amigos que tenían su propio proyecto y eso me impulsó mucho, comencé a hacer canciones y las produje con Alex Romeu, él es el productor de los primeros tres temas que saqué y a raíz de esto fue adentrarme en una aventura, empecé a conocer a más gente, a los de la escena de Guadalajara y esto me ha mantenido en esta vía de seguir haciendo música”.

El nombre real de Pez Kokomo es Erick De Aguinaga y confiesa que eligió este nombre para su proyecto porque “Pez” tiene que ver con la playa, el lugar donde le gusta estar y “Kokomo” viene de la canción de The Beach Boys, “una playa mítica que describen. Entonces, me gustó la mezcla de las dos palabras”.En cuanto a su proceso creativo, resalta que él tiene su estudio donde hace sus maquetas y sus composiciones, “lo que intento es recolectar ya sea sonidos que me remonten a la playa y a la ciudad”.

Una vez que hace la composición es cuando se la muestra a su productor y comienzan a desarrollar la pieza. La parte visual también es muy importante para Pez Kokomo, él también es profesional en esta área. “Es una de las partes más divertidas porque todo ha sido entre mejores amigos. Yo intento aterrizar la mayor parte de la idea y me encargo de toda la producción y la logística, y de ahí se suma Omar Bravo, uno de mis mejores amigos, le dicen el ‘Rapunkzel’ y él me ayuda a dirigir cuando estoy al frente de la cámara, además peloteamos muchas ideas y aterrizamos los guiones”.

Al equipo también se suma Arturo Martínez Villa como director de fotografía, “es un camarógrafo de Cancún que se ha sumado a grabar con nosotros”. Reitera que son tres amigos que más que trabajar, se divierten desarrollando los clips. En el video de “Caleidoscopio”, además se sumaron Joo Skellington, quien es maquillista profesional, quien ha destacado en la Comic-Con y Mario Olvera, quien desarrolló los efectos visuales.Finalmente, reitera el músico que este proyecto sonoro para él es su prioridad.

“Me he da cuenta que tengo mucha música dentro, ya llegué a un punto en el que no puedo ignorarla. Justo estoy preparando un álbum, el concepto será encontrar la mezcla entre ‘Hamaca’ y ‘Caleidoscopio’, buscar todos los colores entre esos dos tonos. Yo espero para octubre hacer la presentación del disco”. Tres de los sencillos que ya salieron se incluirán en esta placa y aún no decide si “Bengala” formará parte también. El próximo 18 de marzo le abrirá el concierto a Kike Jiménez en el Estudio Diana.

FS