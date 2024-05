Peso Pluma elimina la mullet y enloquece las redes, ¿es IA?

Después de que Peso Pluma mencionara en una entrevista con Jimmy Fallon que la elección de su identitario corte de cabello fue por un error de su peluquero, parece que el cantante mexicano ha decidido cambiar definitivamente su look.

Una imagen de Hassan Emilio con su nuevo corte se volvió viral, sorprendiendo a propios y extraños con su nuevo corte. La fotografía comenzó a circular masivamente en TikTok y X sin determinar cuál fue su origen. Incluso, algunos usuarios sospecharon que estuviese hecha con Inteligencia Artificial (IA).

Independientemente de ello, los elogios no se hicieron esperar. En X se pudo leer: "Dejó de ser el Peso Pluma. Ahora es el "feather weight"" o "dejó de cantar corridos para graduarse en la Ibero", algunos otros decidieron compararlo con Jacob Elordi.

En las cuentas oficiales de "La doble P" no hay una imagen que lo confirme. Sin embargo, el artista mexicano subió una historia a Instagram en la que promociona su álbum próximo a salir. El video tiene una liga que lleva al "presave" de Éxodo, el cual llegará el 20 de junio del 2024. En esa historia se puede ver a Peso Pluma sin las coletas de su mullet, por lo que parece que el nuevo look puede estar relacionado con la aparición de nueva música. Así que la duda continúa, ¿se cortó o no el pelo Peso Pluma?

