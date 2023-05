Las sesiones junto a Bizarrap se han convertido en un parteaguas importante, tanto para artistas emergentes, como para otros ya consolidados.Tal es el caso de Residente o Shakira, quienes ya gozaban del éxito y la fama internacional pero que utilizaron la oportunidad junto al productor argentino para realizar canciones con mensajes llenos de indirectas -conocidos como “tiraderas”- para otros personajes de importancia internacional, como el caso de J Balvin o Gerard Piqué.

Para otros, la sesión ha significado el hit más importante de su carrera, como es el caso de Quevedo con la “Sesión #52”; pero lo que es un hecho es que ir a una sesión con Bizarrap se ha convertido en una parada obligada para los diferentes exponentes del género urbano, y ahora llegó el turno del jalisciense Peso Pluma, quien en las últimas semanas ya desbancó del primer puesto mundial a Miley Cyrus y al llamado “Conejo Malo”, en las plataformas de música.

Además ha logrado, junto a otros exponentes de los corridos tumbados, llevar la música mexicana a nivel internacional, y actualmente en México ocho de las 10 primeras canciones del top nacional pertenece al subgénero regional. Por eso, ayer anunció Bizarrap que hoy se viene su nueva sesión con el intérprete de “La Bebé” -“Music Session #55”- y la expectativa es alta y es que desde que se realizó el anuncio, muchos ya han empezado a catalogar a esta sesión musical como la más exitosa del argentino. Además, en cuestión de números, el cantante de la “Doble P” cuenta con 49 millones de escuchas mensuales en Spotify, mientras que “Biza”, suma 40 millones de escuchas.

Pero, ¿por qué las nuevas generaciones se identifican con corridos tumbados y bélicos? En un sondeo que hizo EL INFORMADOR para conocer la opinión de los jóvenes sobre por qué consumen esta música que está en tendencia, la diseñadora gráfica de 29 años, Getzabel Gómez Valencia comparte que comenzó a escuchar corridos a raíz de que en TikTok le salían constantemente las canciones de Peso Pluma, Natanael Cano y Luis R Conriquez: “La mayoría de mis amigos, con los que salgo los fines de semana, escuchan este tipo de música. Entonces, de ahí quieras o no comenzó el gustito culposo. Y luego, tengo dos hermanos adolescentes en casa, los cuales también los escuchan”.

Getzabel destaca que le gustan estas canciones porque el ritmo y las letras “son pegajosas”. Pero también le llama la atención la forma de vestir de estas estrellas, las cuales se alejan del estereotipo que se tenía de los intérpretes de regional mexicano: “Ya no son el tipo de botas, sombrero y camisa de cuadritos. Esta nueva generación de gente que canta corridos bélicos o tumbados son totalmente lo contrario, es más ‘street wear’ su vestimenta”.

Sobre si considera que lo que cantan hace apología de la violencia, comparte que sí: “El 90% de la canciones hablan del narcotráfico y el otro 10% habla de la droga; hay poquitas que se salvan, pero al final de cuentas todas hablan de violencia”. Pero también se puede leer en ellas un mensaje de ser aspiracional, “te dan a entender que como ellos están en el ambiente y pueden tener dinero y ropa (de marca), carros, celulares y joyas, tú también puedes”. Aclara que ni ella ni sus hermanos se identifican con los mensajes de las canciones de los corridos.

Por su parte, Jorge Navarro, quien se aproxima a los 30 años de edad y quien es empleado de una empresa de seguridad, externa que desde siempre ha sido consumidor de la música regional mexicana como la banda y los corridos, “desde niño, básicamente es lo que he escuchado”. Señala que actualmente escucha a Peso Pluma, Gabito Ballesteros y Junior H; destaca que él va con las tendencias.

En cuanto a por qué le gusta escuchar corridos tumbados y canciones bélicas, destaca que el sonido de los instrumentos le llama mucho la atención, “aunque las letras no tanto; me interesa más lo que pueden representar o lo que uno puede llegar a sentir cuando las estás escuchando, pues el simple hecho de que una canción hable de cómo salir adelante, a base de esfuerzo y de trabajo, a lo mejor no siempre de una manera legal o lícita, pero el sentirlo es como un aliciente del día a día por salir a trabajar y esforzarte; digamos que es lo que me motiva a seguir escuchando estas canciones”.

Finalmente, Marco Antonio Álvarez Carmona de 18 años y quien es estudiante, comparte que tiene cerca de dos años escuchando corridos tumbados y canciones bélicas; comparte que le llaman la atención por el ritmo y lo que expresan. Él consume la música de Junior H, Peso Pluma, Natanael Cano y Herencias de Patrones. No considera que esta música haga apología de la violencia, pero sí reconoce que las letras hablan de drogas, por ejemplo. Sobre si es música que será permanente en el gusto de la gente, acota: “Creo que es pura moda, (música) para quedarse no creo”.

El productor argentino Bizarrap, busca lograr un nuevo éxito con el tema “Music Session #55”. AFP

Voz del experto

Rafael Valles, director artístico de La Ke Buena Guadalajara

“Vamos a una unificación de la música”

La música regional mexicana, en específico el género de los corridos y ahora la música bélica, han estado ligados a temas de apología de la violencia y narcotráfico, hay un estigma presente; sin embargo, Rafael Valles, director artístico de La Ke Buena Guadalajara, destaca que no hay que dejarse llevar por el estereotipo, pues así como hay letras del regional que hablan de esto, también hay otros géneros musicales que los llegan a abordar.

“No depende de un género musical. Tenemos que individualizar por canción. Los corridos tumbados como los conocemos, donde uno de los pioneros es Natanael Cano, se caracterizan por ser una mezcla de nuestra música regional mexicana con trap, hip hop o rap, donde se van narrando historias de cómo (los artistas) fueron creciendo en el ambiente musical o en la vida. Son historias de progreso, tal como en los corridos que son historias, los cuales surgen en la Revolución Mexicana”.

Reitera que la raíz de los corridos tumbados no se liga directamente con un tema bélico, “hemos escuchado canciones de banda, de norteño banda y hasta de rock, hablando de cuestiones de narcotráfico, violencia y otros temas. Pero no creo que tenga que ver ni el género musical ni el artista, sino las canciones”.

Pone de manifiesto Rafael que el éxito de moda “Ella baila sola” de Eslabón Armado con Peso Pluma no hace apología de la violencia, sino que habla de una cuestión cotidiana cuando dos personas se gustan en una fiesta.

“Hay artistas o canciones que tocan ciertos temas, pero tenemos que individualizar, no generalizar en un género. Siempre se ha tratado de ligar mucho a la música regional mexicana con estos temas y nunca me atrevería yo a generalizar. ¿Hay canciones? Sí, ¿Hay artistas que las utilizan? Sí, pero que todo un género se igual, no. En el mismo reggaetón hay letras violentas, hemos visto la censura que han tenido otros exponentes musicales donde no tienen nada que ver los corridos tumbados, ni la música regional mexicana”.

Además, destaca que no sólo figuras del regional mexicano se han visto ligadas a temas de violencia o protagonizado polémicas, esto se extiende a los demás artistas que interpretan otros géneros que también se ven inmersos en otros escándalos, pero acota que hay una estigmatización sobre quienes representan al regional mexicano.

“Afortunadamente hoy en día vamos a una unificación de la música y esto nos sirve a todos, así como se busca una cuestión de la erradicación de la violencia, tenemos que ir evolucionando con esta lucha en todos los temas. No podemos generalizar, sino te gusta la música que hacen Peso Pluma o Natanael Cano, afortunadamente hay una infinidad de géneros musicales y artistas para escuchar”.

Diferencias entre corridos tumbados y bélicos

En la industria de la música nacional, el regional mexicano es el sonido que predomina y, para la mayoría de los artistas en nuestro país, es de donde parten otros subgéneros como el grupero, el norteño, la banda, el mariachi o los corridos; con todo, en los últimos años se han vuelto tendencia los llamados corridos tumbados y bélicos, por lo que no está de más revisar los significados alrededor de cada concepto.

Cada vez son más los artistas que colaboran con cantantes de corridos pues se trata del género que predomina entre las nuevas generaciones; en especial, del sonido que se conoce como tumbado han surgido artistas hoy día conocidos a nivel internacional, como Peso Pluma y Natanael Cano. Ahora bien, los “bélicos” se escuchan con frecuencia en fiestas y uno de sus más conocidos exponentes es Luis Conríquez. Establecido lo anterior, veamos cuáles son las diferencias entre ambos términos.

Los tumbados

Los corridos tumbados son la nueva tendencia que está dominando el mercado de la música mexicana entre los jóvenes; se trata de canciones que utilizan como base el regional mexicano pero lo mezclan con sonidos modernos como el hip-hop, el trap y el rhythm and blues (R&B), elementos que por igual se hallan en buena parte del género urbano, adicionados con metales y la guitarra de 12 cuerdas tradicional.

Asimismo, el contenido de las letras refiere a situaciones que se dan en diferentes ámbitos sociales; abordan tanto relaciones románticas, actos sexuales, problemas físicos y mentales, lo mismo que el consumo de sustancias ilegales y el ascenso al éxito representado por aquellos que consiguen realizar sus sueños (aunque implique violentar la ley o la moral en turno).

Los bélicos

No hay una definición específica sobre este subgénero, pero la palabra “bélico” hace referencia a conflictos de guerra o armados; de modo que los temas con este sonido hacen referencia a actos de guerra o problemas políticos/sociales vinculados con el uso de la violencia.

¿Temas que se abordan directamente? Narcocultura, tráfico y consumo de drogas, violencia explícita y enfrentamientos armados.

Por lo general, estas canciones contienen avisos en sus portadas o antes de comenzar los videos musicales al mencionar que el producto trata sobre situaciones ficticias; sin embargo, algunos artistas retoman eventos de la vida real para plasmarlos en las letras de sus canciones, muchas de las cuales se han vuelto virales (las redes les han servido de plataforma).

En ambas clases de corridos, la base musical es semejante, aunque la diferencia suele estar en las letras; sin embargo, en buena medida reciben la crítica de algunos sectores sociales (no juveniles), pero ante todo cuando hace lo que se conoce como “apología de la violencia”, al plantear como “normales” conductas ligadas al crimen. La línea es tenue, y no son extrañas las colaboraciones entre quienes cantan “tumbados” y “bélicos” (como el caso de Luis R Conríquez colaborando con Peso Pluma en la canción “Siempre pendientes”, por poner sólo un ejemplo).

Top 10

Los más populares en Spotify

1.- Peso Pluma: Más de 47 millones de oyentes mensuales.

2.- Grupo Frontera: Más de 38 millones de oyentes mensuales.

3.- Eslabón Armado: Más de 37 millones de oyentes mensuales.

4.- Natanael Cano: Más de 25 millones de oyentes mensuales.

5.- Junior H: Más de 22 millones de oyentes mensuales.

6.- Fuerza Regida: Más de 22 millones de oyentes mensuales.

7.- Gabito Ballesteros: Más de 19 millones de oyentes mensuales.

8.- Luis R Conriquez: Más de 17 millones de oyentes mensuales.

9.- Marca Registrada: Más de 15 millones de oyentes mensuales.

10.- Chino Pacas: Más de 13 millones de oyentes mensuales.

Grupo Frontera posa en la alfombra de la entrega del Latin American Music Awards, en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada, el 20 de abril de 2023. AFP



Top 10

Las canciones más escuchadas en Spotify México

1.- “Ella Baila Sola” con Eslabón Armado y Peso Pluma.

2.- “El Azul” con Junior H y Peso Pluma.

3.- “un x100to” con Grupo Frontera y Bad Bunny.

4.- “PRC” con Peso Pluma y Natanael Cano.

5.- “AMG” con Natanael Cano, Peso Pluma y Gabito Ballesteros.

6.- “Fin De Semana” con Oscar Maydon y Junior H.

7.- “El Gordo Trae El Mando” con Chino Pacas.

8.- “Por Las Noches” con Peso Pluma.

9.- “Ch Y La Pizza” con Fuerza Regida y Peso Pluma.

10.- “Chanel” con Becky G y Peso Pluma.

(De izquierda a derecha) Brian Tovar, Pedro Tovar, Ulises González, Damian Pacheco de Eslabón Armado y Peso Pluma (de Boina). ESPECIAL



