Peso Pluma es el artista del momento en México y varios son los artistas que no descartan colaborar con él a futuro. Tal es el caso de Belinda, quien confirmó que se mantiene en pláticas con el cantante de corridos tumbados en espera de que se dé algo muy pronto.

La cantante de "Bella Traición", "Dopamina" y "Luz Sin Gravedad" compartió en entrevista con el matutino Hoy, la opinión que tiene sobre Hassan Emilio Kabande Laija, también conocido como "Doble P", cuyo talento elogió.

"Estoy en contacto con él. Es un super artista y por supuesto que ojalá que se dé algo muy pronto", confesó a uno de los reporteros.

Hasta ahora no hay nada concretado, por lo que Belinda está concentrada en otros proyectos. La también actriz indicó que viajará a Los Ángeles, Estados Unidos, para participar en el festival "Bésame Mucho" y también a Tailandia, como embajadora de una marca.

"Me voy a ir a Tailandia porque soy embajadora de una marca muy importante. Voy a estar cantando en Tailandia, además a ver a los elefantes y estar en contacto con la naturaleza, voy a cantar, me emociona mucho cantar en un lugar completamente diferente muy lejos", dijo.

Y de paso aprovechará para tomarse un descanso en España, de donde es originaria su familia, y visitar la casa de su abuelita Juana Moreno, quien murió el año pasado, y a quién "Beli" consideraba como una de las personas más importantes de su vida.

"Me voy a España, voy a descansar un mes porque no he parado, he estado todo el tiempo, corriendo, haciendo conciertos de un lado para otro. Necesito también un pequeño respiro de un ratito, unos días", agregó en entrevista para "Hoy".

