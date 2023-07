Aries

Al signo de Aries le va a llegar el amor de su vida, hoy le va a llegar la pareja ideal que será del mismo signo de Aries o Géminis.

El planeta que te va a estar dominando será Marte junto con el planeta Venus, que nos dice que la combinación perfecta de la pasión del amor nuevo y de la compatibilidad en cuestiones de caracteres para llegar a tener una pareja estable y sentirte sobre todo muy amado y comprensible.

Tauro

Te dice ilusiones nuevas con amores compatibles del signo de Acuario, Cáncer o Libra que van a estar muy cerca de ti.

El planeta que te va a estar dominando que será Mercurio junto con la luna, que nos dice la comunicación, va a ser lo fundamental.

Géminis

Ilusiones nuevas con amores más compatibles, que va a ser del signo de Piscis, Libra y Sagitario que se van a acercar mucho a Géminis para hablar en cuestiones de compromiso.

El planeta que te va a estar dominando será Neptuno que es el planeta de los cambios positivos, cambio de casa, cambio de trabajo ,cambio de país, cambio de ciudad, cambio de pareja, todos los cambios positivos te lo va a estar dando el planeta Neptuno.

Cáncer

Será un mes de mucha pasión amorosa, nuevos desafíos y sobre todo de mucha compatibilidad con los signos de Capricornio, Aries y Escorpión.

La carta que te va a estar ayudando es el cielo y el sol, o sea, todo el cielo, todas las estrellas y el sol van a ayudar mucho al signo de Cáncer ahora en su mes de julio para que pueda llegar a la cima del éxito al triunfo.

Leo

Llegarán amores compatibles del signo de Aries del signo de Géminis y Sagitario que van a estar hablando contigo en cuestiones de tener esa compatibilidad, amorosa y propuestas de matrimonio.

El planeta va a ser Júpiter que es el de la abundancia, el dinero, los negocios, las relaciones políticas y sociales, abundancia segura para el mes de julio.

Virgo

Un amor compatible que va a ser del signo de Acuario, Aries o Cáncer que va a estar muy cerca de ti para hablarte en cuestiones amorosas.

El planeta que te va a estar dominando va a ser el sol junto con la luna, los dos astros te van a dominar el signo de Virgo para que tengas motivaciones nuevas de en cuestiones de trabajo, negocio propio.

Libra

Llegarán amores compatibles que serán del signo de Capricornio, Aries o Tauro. Cuídate mucho con amores, que últimamente está saliendo con personas que no son tan compatibles contigo, pero como eres tan buena gente, te da miedo o te da tristeza cortarlos.

El planeta Urano y la Luna son la combinación perfecta para casamiento, amor verdadero y sobre todo los cambios en cuestiones de pareja, que necesitas para estar mejor.

Sagitario

El planeta que te va a estar dominando va a ser el sol junto con el planeta Plutón, que nos dice cambios positivos en cuestiones amorosas, gente del signo de Aries, Leo y Virgo se van a acercar a ti con buenos intereses y con amor verdadero.

Cuídate de las traiciones de amigos o de amores que son muy tóxicas o tóxicos, hay personas que se te acercan nada más con puro interés.

Escorpión

Los signos compatibles contigo va a ser el signo de Piscis, Cáncer y Leo, son signos que van a estar muy cerca para ayudarte en cuestiones de trabajo, amores verdaderos o estar sobre todo pleno en cuestiones de negocio propio.

La luna te va a estar ayudando junto con el planeta Venus para que tengas éxito en las manos, para que tengas el triunfo que tanto deseas, vas a estar completamente irresistible en el mes de julio.

Capricornio

El signo de Capricornio que está viviendo una aventura amorosa con sus signos compatibles que es Aries, Géminis o Virgo va a tener propuesta de matrimonio, va a tener propuesta de embarazo, va a tener propuestas de unión.

El planeta va a ser el planeta Marte junto con el planeta Júpiter que es la combinación perfecta del carácter de la abundancia del éxito del triunfo y sobre todo de ver mejor las cosas.

Acuario

Te vas a sentir realizada o realizado, llega la persona ideal en cuestiones amorosas que es del signo de Tauro, Libra o Escorpión, aparte te vas a poder reinventar en cuestiones de físico ponerte a dieta te estás viendo más juvenil.

El planeta que te va a estar ayudando va a ser Saturno junto con la luna, que te dice trata de administrar tu tiempo trata de administrar tu dinero, sé más inteligente al contestar, no te metas en problemas que no son tuyos y empieza a soltar las cosas que no eran para ti.

Piscis

Los signos compatibles para Piscis serán Sagitario, Cáncer y Libra, que están muy cerca de ti en cuestiones de compromiso verdadero o de amor completamente compatible.

El planeta Plutón y la Luna en la combinación perfecta de encontrar gente nueva en tu vida y compatible definitivamente.

Con información de Mhoni Vidente

