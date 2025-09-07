Permiso para chantajear; pleitos entre celebridades

En los últimos meses, los casos de celebridades que se enfrentan en tribunales por la guarda y custodia de sus hijos se han vuelto cada vez más comunes. Aunque algunos asuntos relacionados con los viajes al extranjero ya tienen resolución, la aprobación de la expareja sigue siendo indispensable.

El caso más reciente es el de Cazzu y Christian Nodal. La cantante argentina ha declarado que su ex, el mexicano, no ha dado permiso para que su hija Inti la acompañe en sus viajes de trabajo. Sin embargo, no es la única estrella que enfrenta este tipo de limitaciones:

Nora Salinas: La actriz ha vivido un martirio con sus hijos. Primero enfrentó el robo de su hijo mayor y luego un conflicto por la custodia de Scarlett. Hoy, para cualquier trámite, necesita el consentimiento o autorización judicial de su ex esposo, Mauricio Becker.

Paulina Rubio: La cantante no puede viajar con su hijo Andrea Nicolás por problemas de custodia con su primer esposo, “Colate”. El menor sólo pudo viajar a España para pasar vacaciones con su padre, pero fue retenido en el aeropuerto por no contar con la documentación o permiso adecuados, generando controversia sobre la custodia y la supervisión de Paulina.

Ferka: La disputa legal y mediática con Christian Estrada lleva más de tres años. Ferka no puede sacar a su hijo de México para compromisos laborales, ya que no cuenta con el permiso del padre.

Thali García: Puede viajar con su hijo mayor, Andrés, fruto de su primer matrimonio, pero no con su hija Natalia, ya que se encuentra en un proceso de divorcio y existen procedimientos legales sobre el bienestar de la menor, según Univisión.

Alicia Villarreal: No puede salir al extranjero con sus dos hijos, fruto de su relación con Cruz Martínez, debido a un proceso de divorcio y posibles derechos de custodia. Arturo Carmona es el padre de su hija mayor.

Natalia Jiménez: La cantante no puede viajar con su hija fuera de Estados Unidos. Le gustaría llevarla a conocer sus raíces en España y visitar México, donde posee una casa adquirida con esfuerzo para su hija.

Ninel Conde: Tras disputas con Giovanni Medina por la custodia de Emmanuel, nacido en 2014, ha alcanzado un acuerdo de custodia compartida. Sin embargo, no puede viajar fuera de México con su hijo.

Marjorie: La venezolana no puede viajar al extranjero con su hijo Matías porque Julián Gil, padre del menor, no ha autorizado su salida de México. Aunque en ocasiones anteriores los tribunales permitieron viajes por motivos laborales, actualmente no se expide su pasaporte.

SABER MÁS

Detalles legales

Para viajar al extranjero con un sólo padre, un menor mexicano o residente en México debe contar con el Formato SAM del INM, una autorización de viaje emitida por las autoridades migratorias.

El padre o tutor que no viaja debe firmarlo y sellarlo en una oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) o en una representación mexicana en el extranjero.