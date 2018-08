Pepe Madero y sus rostros creativos

El cantautor José Madero celebra dos años como solista inmerso en una fase de exploración y creatividad, está próximo a estrenar su nuevo libro, una novela de terror para el público infantil y pronto viajará al Noroeste de Estados Unidos para desarrollar lo que serán las letras de su nuevo disco. Comparte en entrevista que no se da el tiempo de descansar porque justo en este momento se siente con la necesidad y las ganas de exponerle a su público todo lo que lleva dentro.

“Son dos años que en general, he alcanzado muchos logros y metas personales, son dos años en los que ya saqué tres álbumes, ahora sacaré un libro nuevo que es una novela de ficción, he hecho giras muy extensas tanto aquí en la República Mexicana como en Sudamérica, acabo de terminar una en Estados Unidos, han sido un gran par de años y lo que falta, apenas voy empezando y estoy encantado”.

Señala que el enfoque principal está en su carrera como solista, “estoy a punto de empezar a escribir las letras de mi cuarto disco, el siguiente año me voy a clavar en eso, en la producción, en grabarlo, sigo en la gira y pues no hay nada de planes con la banda (Pxndx), no han habido ni pláticas. El disco sale a finales del siguiente año”. Pepe se irá a Maine en Estados Unidos para dejar que llegue la inspiración y escribir sus nuevas canciones.

“Hace 10 años me fui para allá a escribir lo que fue ‘Poetics’ de Pxndx y ahora me voy a finales de septiembre para escribir todas las letras, estoy muy emocionado, es de mis lugares favoritos en el mundo, me despejo muy bien y se me vienen ideas más macabras, estoy muy emocionado por eso”. En cuanto a sonidos y estilos musicales, esto lo desarrollará ya estando en el estudio, “pero lo tengo ya medio aterrizado en mi cabeza sobre qué es lo que quiero lograr. Se va a notar un cambio, no puedo sacar música igual, tengo que innovar, sorprenderme a mí mismo y voy a explorar por otros ritmos y otros tipos de canciones”.

Tiene claro su camino

Pepe Madero es de los pocos músicos que va contracorriente, no va siguiendo las modas y las tendencias de lo que se escucha actualmente. “Me clavo mucho en presentar una buena canción, me tomo muy enserio la letra, ahora con las modas del género urbano siento que las hacen como ‘a la ahí se va’, con que sólo tenga un contenido medio sexual, sienten que ya la hicieron. Yo sí me clavo mucho, trato de darle lo mejor a mi público, pero sí necesitas innovar, es renovarte o morir, si sigues sacando lo mismo, la gente te va a odiar o se va a aburrir, se irán con alguien más a que les dé algo diferente”.

Va por el público... ¡infantil!

En la segunda semana de septiembre, José Madero estrenará su nuevo libro, el primero de ficción, una novela de terror para niños editada por Planeta cuyo título es “Pesadillas para cenar”. “La premisa mayor la empecé en el 2007, pero no lo logré, me rendí, cosa muy rara en mí, pero la retomé el año pasado y la terminé, la gente de la editorial quedó muy contenta”.

“El libro lo hice para rendirle tributo al niño que fui hace muchos años, me gustaban las películas de terror y quiero llegarle a los niños que quieran asustarse y que sus papás no les muestran ni películas, ni les presentan libros, por eso también lo hice”. Los anteriores textos de José fueron sobre sus pensamientos y carrera, el primero fue “Pensándolo bien, pensé mal”, que habla de su vida en la industria musical, y “Odio odiar”, un texto de ensayos sobre lo que piensa de la vida.

“Ahora con este libro de ficción, es ajeno totalmente a la música, es para niños, no va dirigido a mis fans. Los niños no tienen idea de quién soy, no les importa quién escribió el libro, solamente quieren entretenerse. Entonces, voy a tener que darle un tratamiento muy distinto a lo que fueron mis libros anteriores o mis discos”.

Pepe estará visitando la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) para darle promoción a su novela. Este año sigue su gira aún en festivales y presentaciones personales.