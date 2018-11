Pepe Madero, en venganza del terror

Afrontar sus miedos infantiles a través de la escritura ha sido una experiencia reconfortante para el cantante Pepe Madero, que tomando como base a los personajes e historias populares del horror que lo atormentaron de niño, ahora los enfrenta con “Pesadillas para cenar” (Planeta Junior), su primera publicación de ficción enfocada para los lectores más pequeños.

Teniendo a FIL Niños como punto de reunión, Pepe Madero -ex vocalista de PXNDX- presentó su novela debut recordando los primeros acercamientos que tuvo a este género a través del cine y posterior encuentro en la literatura forjada por autores como Stephen King.

“Un día vi la película basada en ‘Pet Sematary’ de King y mi papá me tuvo que sacar del cine porque empecé a gritar y llorar, esa película me dejó muy marcado para toda mi vida, de ahí empecé a leer los libros de Stephen, como a manera de revancha porque me había vencido en el cine y quería ganarle en sus libros”.

Aunque Madero ya había explorado la escritura en su primer libro en formato autobiográfico, “Pensándolo bien pensé mal”, su intención de avanzar en las letras, más allá de aplicarlas como compositor de sus canciones, tenía que ver con ese gusto que comenzó a formar por el horror, el terror y encarar el miedo del humano desde una perspectiva más amigable y fantasiosa en el universo de los libros.

“Ese gusto por el horror nunca lo dejé y hasta hace poco pude expresarlo también en mis videos musicales, de mis conciertos y ahora con este libro (...) tuve razones para dirigir esta historia a niños y adolescentes, porque yo siendo niño tenía que leer libros de horror para adultos, pensé que hoy ya tendría que haber más variedad para esos niños que gustan de este tipo de lecturas”.