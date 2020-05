Pepe Aguilar critica los corridos tumbados y desata polémica con Natanael Cano

El cantante Pepe Aguilar expresó su sentir respecto cierto género musical (corridos tumbados), lo que hizo que el cantante Natanael Cano se sintiera aludido y reaccionara contestando al también productor con palabras altisonantes por lo que Aguilar aclaró la situación a través de un video.

"Para empezar, con todo respeto ni lo conozco a usted, una canción suya jamás he escuchado”

"Todo surgió por una entrevista que me hizo "El Escorpión Dorado", ahí dije que en estos tiempos abunda mucha música que está, pues, "pinche" y hablaba de que la en la época en que me tocó a mí de chavo, de tener 20 años hace 30, había muchos artistas en todos los géneros perrísimos y ahorita la verdad pues no", dijo el intérprete de "Por Mujeres" como tú al inicio de dicho video.

Aguilar hizo referencia al cantante que de inmediato se sintió ofendido y que lo agredió, junto con quienes gustan del corrido tumbado.

"Hay un joven que canta música de esa que dicen de corridos tumbados, que pensó que estaba hablando de él. ¡Qué tan poca autoestima debes de tener para que si alguien dice se debe de dejar de hacer música fea, pienses que están hablando de ti, que autoestima tan bajita!", dijo.

De este video del Escorpión Dorado se generó la pelea entre Natanael Cano y Pepe Aguilar. pic.twitter.com/MxVvfB5i0g — La corneta negra (@lacornetanegra) May 13, 2020

Y continuó: "Y de lo que estaba hablando no es ni siquiera de la música regional mexicana, de verdad, nada más se suben a un ladrillo y se marean, se sienten que ya están volando, nada que ver".

El papá de Ángela y Leonardo Aguilar aclaró que no conoce a este cantante, pero le deseó que le vaya bien, aunque también lo invitó a ser educado.

¿Alguien conoce al tal #NatanaelCano?

Díganle que se vaya a terminar la primaria, pobre pendejo ����♂️����♂️����♂️ pic.twitter.com/qNeGDSrgIz — rosbel (@rosbelgarza25) May 13, 2020

"Para empezar, con todo respeto ni lo conozco a usted, una canción suya jamás he escuchado. Dios te ayude y que te vaya muy bien y ni siquiera estaba hablando de usted y de ningún género, ni nada" expresó.

"Que Dios te ayude aunque seas grosero, consíguete un poco de educación y no estaba hablando de ti y si tú piensas que cuando digo que la música es fea, me refiero a la que tú haces, pues tienes un problema", concluyó.

El video que subió hace unas horas tiene más de 65 mil reproducciones.

