Woody Allen no puede ocultar el peso de los años y las controversias, cumplió 88 y tiene una serie de acusaciones de abuso hechas por su hija, y esas polémicas dirigieron la brújula de sus filmaciones a Europa. El cineasta sabe, porque él mismo lo dice en la rueda de prensa, que quizá su película “Golpe de suerte”, rodada en París y en francés, sea la última.

Eso no evita que Woody tenga la claridad mental para bromear de vez en cuando y responder con ingenio a las preguntas de los periodistas que lo recibieron ayer en una sala cálida y con muchos aplausos al principio de la proyección en el Lido, al igual que en los créditos finales y en el encuentro posterior, dejando muy claro que en Italia no importan los escándalos que han cancelado al director neoyorquino en su propio país.

Esta es la primera aparición de Allen en un festival internacional desde que acudió a Cannes con “Café Society”, en 2016. Poco después dejó las apariciones públicas al reavivarse las acusaciones de abuso de su hija adoptiva Dylan Farrow, las cuales siempre ha negado y que en Italia parecen no haber opacado ni el amor ni la credibilidad del director como en su natal Estados Unidos, donde no ha vuelto a obtener financiación para sus películas.

Sin embargo, como él afirma, sigue teniendo ideas de historias para filmar en Nueva York, su set favorito, pero para hacerlas necesita “que un tipo salga de las sombras y me diga que financiará mi película en Nueva York, obedecerá todas mis terribles restricciones, leerá el guion sin objeciones, me dará el dinero y luego se irá. Entonces sí que haría la película”, bromea Woody.

El director no había regresado a Venecia desde 2007 cuando presentó una de sus cintas más oscuras, “Cassandra's Dream”, y el festival ya le había profesado su amor cuando le dio el León de Oro a la Carrera en 1995.

Se deja abrazar por Francia

Sin duda, “Golpe de suerte” marca un hito en su filmografía, pues realizó una película en donde sus protagonistas dicen un texto que él no puede entender, pues no habla francés.

El filme se centra en un matrimonio que parece perfecto, pero en el que el marido (Jean), un hombre rico sin escrúpulos y con un trabajo sospechoso, está obsesionado con su mujer (Fanny). Todo se complica cuando, por casualidad, un viejo compañero del colegio de Fanny se reencuentra con ella y comienzan un romance.

Es una cinta al estilo de “Match Point”, pero iluminado por el ingenioso sentido del humor que encumbró al director.

Finalmente, el tema de la muerte, presente también en esta historia, es uno que Allen no esquiva: “No hay nada que puedas hacer respecto a ello. Es un mal negocio y estás atrapado en él. Al final de esta película, dejamos en la pantalla el subtítulo, ‘no pienses en ello demasiado’. Eso es todo lo que realmente puedes hacer: no pensar mucho en eso porque realmente no hay una salida”.

