Pedro Sola "visita" el programa de la competencia "Sale el Sol"

El conductor de televisión Pedro Sola se siente agradecido por ser el invitado especial esta mañana de miércoles del programa matutino "Sale el sol", a la vez, destaca que los tiempos han cambiado y atrás quedaron las épocas en las que un famoso perteneciente a cierta empresa no podía aparecer en otra.

"Sobre todo lo que me da gusto es toda esta apertura que se está dando entre las empresas de comunicación y en Azteca gracias a (Ricardo) Salinas Pliego que siempre tiene esta apertura", comenta en entrevista con El Universal.

"A final de cuentas todo lo que ocurrió de estos celos y demás no era de parte de TV Azteca sino de Televisa que por eso tenía sus artistas exclusivos para que no se fueran a ningún lado", resalta.

Pedrito, como es conocido en el medio, se siente privilegiado por tener casi 25 años trabajando en el programa de espectáculos "Ventaneando".

Explica que para esta colaboración externa -la primera que realiza con un programa de la competencia- consultó a su jefa Paty Chapoy.

Como parte de su participación Pedro fue entrevistado por los conductores de forma virtual vía Zoom pues explica que por las precauciones que está tomando por el COVID-19 no podía ir al foro. Incluso, resalta que aunque en "Ventaneando" sí está en el estudio, siempre es con los cuidados necesarios.

"Yo tengo la suerte de que televisión Azteca me permite que yo llegue únicamente a hacer el programa, estacione mi coche afuera del estudio y entre con mi cubrebocas. Ya voy maquillado de mi casa y la peinadora me da una repeinadita, me siento en el sillón y ahí estoy con mi cubrebocas", explica.

"En el momento en que empieza me lo quito, hago el programa, terminó y me voy; entonces no puedo andar yendo y viniendo porque la situación está muy peligrosa. Desde el principio dijeron que las personas mayores corrían mayor peligro y yo no quiero contagiarme porque igual mucha gente sale adelante pero nunca se sabe".

Como parte de esta apertura entre medios, Pedro resalta que de los conductores que estuvieron hoy en el programa matutino con todos, excepto Talina Fernández, trabajó en Azteca.

"Yo nunca he estado en otro lado, a todos los conozco de Azteca".

"Es importante que las personas que somos públicas podamos ir y venir de invitados de un lado a otro. Yo en los canales gringos veo que están en una empresa y de repente aparecen en la otra dando alguna entrevista y no importa pero todo eso se quedó grabado en la mente del público cuando Televisa".

El conductor no descarta que lo vuelvan a invitar en el futuro a este u otro proyecto pero eso no significa que vaya a dejar "Ventaneando".

"El día que me tenga yo que ir o que me vaya ese día nada más no me van a ver, no van a saber cómo porque no sé si es porque ya me morí, no lo sé", finalizó.

jb