"Paulina de la Mora" pide a mexicanos quedarse en casa

Manolo Caro compartió un video del famoso personaje de “La Casa de las Flores” que interpreta Cecilia Suárez, para invitar a los mexicanos a quedarse en casa ante la pandemia del COVID-19.

"Ya vimos que no podemos dejarlos solos porque, bueno, se nos salen del huacal"

Se trata de “Paulina de la Mora”, una de las protagonistas de la serie mexicana original de Netflix conocida por su forma tan peculiar de expresarse.

“Ya sé que no esperaban verme de nuevo, bueno, yo tampoco a ustedes. Pero ya vimos que no podemos dejarlos solos porque, bueno, se nos salen del huacal. Por favor, hagan caso, métanse a sus casas. ¿Qué andan haciendo en la calle?, ¿qué no ves que te expones y expones a toda tu familia?, por favor”, dijo.

Hagan caso a Paulina de la Mora! #QUEDATEENCASA pic.twitter.com/Yr4rxmItTj — Manolo Caro (@ManoloCaroS) March 30, 2020

Asimismo, aclaró que no nada más “las chavas” cuidan a la abuelita, sino todas y todos deberían cuidarla. “Así que nada, ya guárdense”, finalizó.

El audiovisual de un minuto fue compartido por Manolo Caro, director y creador de la serie “La Casa de las Flores”, misma que estrenará su tercera y última temporada el próximo 23 de abril a la plataforma de Netflix.

La historia de esta nueva entrega se ubicará en el pasado de los personajes para conocer el verdadero presente y ver “cómo a cada flor le llega su primavera”, dijo Manolo Caro a través de un comunicado difundido hace unas semanas.

AC