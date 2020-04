Paulina Rubio llama a Alejandra Guzmán "loquis"; no habrá gira

Paulina Rubio anunció que la gira programada con Alejandra Guzmán no se realizará.

A través de una videollamada con el programa El Break de las 7, la intérprete de "Y Yo sigo Aquí" dijo que la Reina de Corazones fue el motivo por el cual no se hizo el tour, sin embargo, no quiso decir qué fue lo que pasó entre ellas.

"No se va a hacer. Habían algunos planes, puedo hablar mucho del tema. Esta chava está bien loquis y pues no puedo decir nada más que no se va a hacer".

A pesar de eso, la cantante de 48 años mencionó que ella sigue teniendo en mente una gira mundial y, que de preferencia, sea con una mujer.

"Espero poder hacer una colaboración con una gira mundial con alguien super fuerte, espontánea y con una mujer, me gustaría que fuera con una mujer ¿por qué no?, para invitar a toda la gente que nos acompañe".

Esta declaración llega después de la colaboración que tuvieron ambas artistas en el cover de la canción "Ni Tú Ni Nadie", del grupo español Alaska y Dinarama.

jb