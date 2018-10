Paulina Rubio deja que Gerardo Bazúa vea a su hijo

Gerardo Bazúa, ex pareja de Paulina Rubio, se dejó ver con su hijo en un parque de Miami, luego de que durante meses, la cantante no le permitiera ver a Eros, el hijo que ambos tienen en común, por lo que Bazúa había amenazado con llevar el caso ante la justicia porque "Pau" no cumplió los términos de la custodia del niño.

"No te puedo decir nada ahorita, estoy con mi hijo, gracias"

De acuerdo con el programa "Suelta la sopa", Bazúa, quien lucía muy contento, pasó a recoger al niño a la casa de la cantante, para llevarlo un rato al parque y luego a comer una hamburguesa.

Cuando fue cuestionado sobre su sentir después de que por fin pudo estar con sus hijo, Bazúa se disculpó por no poder dar declaraciones.

"No te puedo decir nada ahorita, estoy con mi hijo, gracias", dijo

Hace unas semanas, el cantante publicó en sus redes que lamentaba no poder ver a su hijo, y que esperaba pronto cambiara la situación.

AC