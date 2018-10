Paulina Rubio confirma su divorcio y estrena video

Paulina Rubio está de visita en México para promover su disco "Deseo", y en una entrevista con el programa "Sale el Sol" ha confirmado su separación de Gerardo Bazúa.

"No me siento diferente a las demás mujeres, me siento igual que mi abuela, que mi madre, soy una mujer que quiere que sus hijos se realicen y que tengo que irme a trabajar como todas las mamás", dijo y confirmó: "Estoy soltera y sin compromiso".

"La Chica Dorada" comentó que está feliz en esta etapa de su vida, pues su prioridad son sus hijos y su carrera.

Por otro lado, la cantante estrenó el video musical de su éxito "Suave y Sutil", sencillo que salió a la luz el pasado mes de septiembre y que ha gustado a los fans.

La cantante mexicana estrenó hace unos meses su video "Desire" que forma parte del álbum que promociona en el país, el cual hasta el momento cuenta con casi cinco millones de reproducciones en YouTube.

De acuerdo con su promotora, Universal Music, este nuevo álbum de la artista mexicana de mayor proyección internacional que incluye los grandes hits que ha venido presentando en los últimos meses como “Mi nuevo vicio”, “Suave y Sutil”, “Me Quemas”, así como nuevos temas inéditos hasta la fecha.

AC